La fórmula se escribe con las tizas bendecidas en la puerta de cada casa

En una comarca en la que la edad media de los sacerdotes ronda los 76 años, Eduardo Amado (Betanzos, 1989) constituye toda una excepción. Su juventud no es el único motivo. El de Carril, en Vilagarcía de Arousa, es de los pocos curas que visten sotana. Licenciado en Derecho por Salamanca, máster de Estudios de la Unión Europea y titulado en Filosofía y Teología Fundamental, nuestro hombre no alberga ningún complejo a la hora de recurrir a los instrumentos que su fe y la Iglesia ponen a su disposición para enfrentar la vida cotidiana. La suya propia y la de los fieles de la parroquia de Santiago. En abril del 2020, en pleno azote de la pandemia, no dudó en trasladar la imagen de San Roque desde su pequeña capilla, en lo alto del monte de A Tomada, hasta el templo principal de la villa arousana. Lo hizo acompañado de cuatro jóvenes costaleros. Una tarde oscura y ventosa imprimía a la escena un aire de otros tiempos, pero él mismo explicó, poco después, que se trataba de una rogativa de protección frente al coronavirus dirigida a quien, al fin y al cabo, es el santo abogado contra las pestes. Nada extraño a la ortodoxia católica.

Desde el Día de Reyes, unas inscripciones marcadas a tiza pueden observarse en las puertas de varias casas de Carril. A dos dígitos, 20, les siguen las letras C M B para que la secuencia concluya con otros dos números, 22. Entre unos y otros figuran varias cruces intercaladas. El asunto, que llama la atención, responde, como la rogativa en pandemia, a la mano del párroco. Se trata de un rito para bendecir el hogar en Epifanía, la adoración de Jesús por los Reyes Magos, y en ausencia de sacerdote.

Eduardo Amado, un cura joven que viste sotana sin complejos

En la misa del 6 de enero, Eduardo Amado bendijo unas tizas que a continuación entregó a quienes quisieron cogerlas. En la puerta de la iglesia, les mostró cómo trazar el mensaje, 20 + C+ B + M + 22, en el dintel de acceso a sus propias viviendas, al tiempo que se recitan en familia dos breves oraciones. La primera de ellas: «Los tres Reyes Magos, Gaspar, Melchor y Baltasar, siguieron la estrella del Hijo de Dios que se hizo hombre dos mil quince años atrás [no se extrañen, existen desajustes a la hora de computar el tiempo transcurrido; cosas de los calendarios y sus disputas]. Que el Señor bendiga este hogar y nos acompañe durante este nuevo año. Amén».