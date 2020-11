¿Multa por llevar a tu hijo al tren?, depende del agente

0

La Voz de Galicia Bea Costa

Vilagarcía 08/11/2020 21:05 h

Miles de estudiantes utilizaron este domingo el tren para, como cada semana, poder reanudar el lunes las clases en las facultades gallegas, pero muchos de ellos tuvieron que hacerlo arriesgándose a recibir una multa. Vilagarcía y Pontevedra están entre los concellos cerrados por la pandemia, de manera que solo tienen libertad de movimientos los vecinos de estos ayuntamientos o de aquellos más próximos incluidos en el perímetro autorizado por la Xunta.

Meis, por ejemplo, no está sujeto a ninguna restricción, pero sus habitantes tampoco pueden entrar en estas ciudades sin causa justificada. En consecuencia, ¿puede un chaval de este municipio acudir a la estación de tren más próxima? «Depende del agente con el que dé», le respondieron a un afectado desde el servicio del 012. Y es que, aunque la norma establece que los desplazamientos por estudios están justificados, solo quedan amparados los alumnos, no el acompañante que se pone al volante. Así las cosas, ¿cómo actuar? En la Policía Local de Vilagarcía informaban por la mañana de que, en casos como los de Meis, Ribadumia y otros concellos en circunstancias similares, los estudiantes deben recurrir al transporte público para poder desplazarse a la estación de tren, lo cual, teniendo en cuenta la precariedad del servicio de autobuses en esta comarca, aboca necesariamente a coger un taxi, con el coste que ello conlleva. No obstante, en los controles realizados por la tarde se dieron varios casos de este tipo y los agentes permitieron el tránsito a la estación. Preguntados por el mismo caso en la jefatura de la Policía Local de Pontevedra, la contestación fue distinta porque allí consideran que el acompañante sí tiene causa justificada para cruzar la frontera de la ciudad del Lérez con destino a la estación de ferrocarril. Y así lo constatan, también, desde el 012, aunque, matizan, la aplicación de la norma queda sujeta al criterio de cada agente. En todo caso, desde la policía aconsejan a los acompañantes que hagan fotos del billete del tren de su familiar para, llegado el caso, presentarlo como justificante ante un eventual control.

Lo mismo para el avión

Este problema no solo se plantea a la hora de coger un tren. En la misma disyuntiva se encuentran quienes tienen un billete de avión, porque tanto Vigo como Santiago están cerrados a la libre circulación de vehículos debido al coronavirus. Una arousana que regresó la semana pasada de Canarias hizo hasta tres llamadas a distintos puestos de la Guardia Civil para saber si podían ir a recogerla a Lavacolla, y las respuestas que le dieron fueron dispares.

Mientras en A Coruña, y desde el propio aeropuerto, le indicaron que este traslado estaba justificado, en Pontevedra le dijeron que tenía que apañárselas con el transporte público. Ante el desamparo en que deja este escenario a los viajeros, uno de los agentes llegó a reconocerle el caos que está generando la segunda ola del covid-19 en materia de movilidad: «Vivimos en el desconcierto señora». Y tanto.