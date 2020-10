Nova entrega da Mesa das Verbas, o sábado no auditorio de Vilagarcía

Ademais do recital poético, Xermán Torres presentará o libro «Antón Fraguas Fraguas e Xosé Filgueira Valverde, dous grandes amigos na galeguidade»

Vilagarcía 15/10/2020 13:51 h

Este sábado, a partir das 18 horas no auditorio de Vilagarcía, celebrarase unha nova entrega da Mesa das Verbas e a cuarta Xornada Filgueira Valverde, sempre en Galicia. Abrirá as intervencións Ramón Quintáns, logo haberá un recital e logo será a presentación do libro de Xermán Manuel Torres Antón Fraguas Fraguas e Xosé Filgueira Valverde, dous grandes amigos na galeguidade. Finalizarase cun coloquio.