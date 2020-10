A fichaxe de Álex Cobo abre a pelexa pola portería do Arousa

Procedente do Deportivo, o catalán podería estrearse mañá sábado co equipo ante o Bergantiños (A Lomba, 19 horas)

La Voz de Galicia Pablo Penedo

Vilagarcía / La Voz 09/10/2020 14:16 h

Alejandro Cobo Padillo, Álex Cobo (Sant Boi, Barcelona, 6/VII/1995) é novo porteiro do Arousa. Presentado hoxe ao mediodía polo club vilagarcián, a contratación do cancerbeiro catalán supón en si mesma unha declaración de intencións do adestrador arlequinado, que puxo punto final á política seguida desde moitos anos ha polos sucesivos directores de orquestra no vestiario da Lomba, o propio Rafa Sáez incluído, apostando por un claro gardamallas titular e un segundo home para o posto de moito menor potencial, que normalmente cubría unha das fichas Sub-23 obrigadas na Terceira División.

Porteiro do Deportivo B nas catro tempadas precedentes alternando a Terceira e a Segunda B, as tres últimas traballando asiduamente co primeiro equipo, Álex Cobo completou a súa etapa de formación nos equipos xuvenís do Nástic de Tarragona, Damm e Atlético de Madrid, cunha campaña no Lleida na categoría de bronce do balompé español tamén no seu currículo. Con esta traxectoria —o pasado curso era o gardamallas titular do Fabril—, a chegada do catalán abre de par en par no Arousa a pelexa pola titularidade nunha demarcación, a portería, acaparada por Manu Táboas nas dúas últimas campañas. O vigués terá desde agora, sobre o papel, dura competencia.

Equipo pechado

Outro dato que vén confirmar o desexo de Rafa Sáez de reforzar coma nunca en anos o marco do Arousa é que, indicou o propio técnico, coa contratación de Álex Cobo o club esgota a súa capacidade económica para ampliar o número de xogadores do equipo, desbotando así a opción de incorporar un dianteiro de segunda liña máis co que o técnico pontevedrés desexaba contar.

Álex Cobo explicou na súa presentación que optou polo Arousa pola súa condición de histórico no fútbol galego, co que se enfrontou dúas veces «y no he ganado nunca», e porque «mi pareja es de Galicia y estoy muy arraigado a esta tierra». Mañá sábado podería ter os seus primeiros minutos como xogador arlequinado, no cuarto e último amigable de pretempada do Arousa, na Lomba a partir das 19 horas co Bergantiños; partido limitado a 150 espectadores.

