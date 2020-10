Veloso gana la crono y acaba segundo la Volta a Portugal, con Marque y Delio en el Top10

0

La Voz de Galicia Pablo Penedo

Vilagarcía / La Voz 05/10/2020

Lo intentó con todas sus fuerzas y se aplicó con la calidad de un especialista redomado con 20 años de temple en las piernas, la espalda y la cabeza. Pero, como era previsible, 17,7 kilómetros se antojaron demasiado escasos para que Gustavo César Veloso pudiese acabar despojando a su compañero en el W52-F.C. Porto Amaro Antunes del jersey amarillo en la Praza do Comercio de Lisboa. El minuto y 13 segundos que este último había puesto de por medio con el vilagarciano al término de la segunda etapa en línea para arrebatarle el pasado martes el liderato en el alto de la Señora da Graça bastó al luso para llevarse este lunes la clasificación de una Volta a Portugal que concluye como empezó, con Veloso probándose el mejor del pelotón en la lucha frente al crono. Y mostrando la calidad, la potencia y el ansia suficientes para seguir aspirando, superada ya la barrera de los 40, a ampliar a tres sus trofeos de ganador de la Grandíssima (2014 y 2015).

El arousano, tercero el año pasado en la general final y segundo en 2013 y 2016, marcó el mejor tiempo en la contrarreloj por las calles lisboetas, sumando en 21 minutos y 34 segundos su segunda victoria de la edición especial de la ronda lusa por la pandemia tras ganar el prólogo en Fafe nueve días atrás. Sacándole 8 segundos a Carvalho (Efapel), 31 a Antunes, séptimo en la crono, y 1,10 a Frederico Figueiredo (Tavira), que partía con solo 13 segundos de desventaja con el líder y 1 minuto de colchón sobre un Veloso que acabó saltando de tercero a segundo de la general final, a 42 segundos de Antunes.

Ni un solo momento perdió el de Bamio su pedalada firme y punzante sobre el empedrado y el asfalto de la capital lusa. Antepenúltimo en salir al ruedo, el paso por el punto intermedio, en el kilómetro 7,9, de los tres aspirantes a subirse a lo más alto del podio de la Grandíssima dejó claras dos cosas. Que tras sacarle 31,59 segundos a Figueiredo el segundo puesto estaba a su alcance, y que, salvo hecatombe, fallo mecánico o accidente de Antunes, la general resultaba imposible tras arañarle tan solo 15,32 segundos al segundo clasificado de la Volta 2017 y corredor el año pasado del CCC Team, equipo polaco WorldTour, la máxima categoría del pelotón profesional.

Sabor pues agridulce para Gustavo César, que al término de la contrarreloj, con Antunes a su vera, no tenía reparos en declarar ante las cámaras de la RTP, la televisión pública lusa, que «saín non só a loitar pola crono e polo segundo lugar, tamén por gañar a Volta. Sabía que estaba complicado, que era unha crono curta e que Amaro —Antunes— estaba forte. Ao final conseguín gañar a etapa e ademais que o equipo fose primeiro e segundo da xeral. A mellor maneira de respostar ao apoio dos patrocinadores nestes momentos tan complicados».

Preguntado por su idea de abandonar el ciclismo al final de este año, Veloso desveló que «vou correr un ano máis. Foi unha Volta na que non puidemos estar mesturados coa afección que está na estrada a animar. Vimos a Señora da Graça baleira. Eu quero despedirme do ciclismo con ciclismo de verdade, non como o deste ano».

El resto de gallegos

El estradense Álex Marque (Tavira) y el moañés Delio Fernández (Delko) acabaron igualmente en el Top10 de la clasificación final de la Volta a Portugal, octavo (a 2,11 de Antunes) y décimo (a 3,49).

Por su parte, el ourensano Carlos Canal (Burgos) firmó a sus 19 años un notable 39º. puesto (a 51 minutos y 52 segundos del ganador) en su primera ronda de más de una semana en su temporada de iniciación en el ciclismo de carretera y profesional. El cambadés Ángel Sánchez (Mortágua), debutante en la Volta a Portugal a sus 27 años, fue 66º. (a 1.20,38).

