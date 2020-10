Ravella y Puerto entierran sus diferencias para hacer del muelle de pasajeros un polo turístico

0

vilagarcía / la voz 04/10/2020 05:05 h

Parecía imposible, pero el Concello de Vilagarcía y el Puerto parecen haber encontrado un punto de interés común, capaz de hacerles olvidar sus diferencias y de colocarlos al borde de una suerte de entente. De ser así, el hacha de guerra se enterraría en el muelle de pasajeros. Un lugar que estuvo en el centro de una reunión mantenida el pasado viernes por el concejal de Turismo, Álvaro Carou, y la directora del Puerto, Begoña Mesejo.

El encuentro había sido concertado para analizar la propuesta de Ravella de convertir las viejas dependencias del Club de Mar en una estación marítima. Desde ella se daría servicio al número creciente de empresas que, desde la capital arousana, ofertan actividades náuticas. «Pero o encontro deu pé a unha formulación máis ambiciosa, orientada á posta en valor de

todo o peirao de Pasaxeiros, una parte moi importante da fachada marítimo-portuaria da cidade-, cunha aposta decidida cara o turismo e as actividades náuticas, de tal xeito que este enclave privilexiado reforce a súa importancia como lugar de ocio e lecer para visitantes e tamén para os vilagarciáns», explicaban en un comunicado conjunto las dos administraciones implicadas.

Las dos instituciones consideran que poner en valor ese espacio y dotar a Vilagarcía de una estación marítima es prioritario. Ambos factores figuran «no Plan Especial do porto e igualmente enlazan cunha das liñas do Plan Estratéxico da Autoridade Portuaria, que é o fomento da náutica recreativa». «Recuperar a tradición náutica e xacobea é tamén unha das bases da estratexia turística do Concello, na que se inclúen, entre outras, a construción dun albergue de peregrinos

no Carril ou os convenios cos axentes turísticos da cidade e outras institucións para crear novos produtos turísticos».

La mirada del Concello y del Puerto se ha fijado en el año que viene, con la celebración del Xacobeo. Esa cita será «un aliciente para seguir traballando neste proxecto, tendo en conta ademais que o Porto de Vilagarcía conta coa consideración de Porto Xacobeo». Por su parte, el Concello de Vilagarcía «traballa con operadores privados, ademais das mancomunidades do Salnés e de Arousa Norte e o Concello de Santiago, no desenvolvemento de novos produtos e experiencias turísticas arredor do camiño xacobeo fluvial e marítimo, a orixe de todos os camiños, e todos consideran que a Autoridade Portuaria debe ser unha peza fundamental nesa estratexia».

Movimientos previos

Pero para poder convertir el Club de Mar y el muelle de pasajeros en un centro de turismo náutico, «deberá xestionarse o traslado a un emprazamento alternativo da entidade deportiva que actualmente ocupa algunhas das instalacións na cabeceira do Peirao de Pasaxeiros». En ese sentido, y tras el encuentro inicial, se buscarán alternativas «nunha futura reunión da alcaldía e a presidencia do Porto».

La reunión del viernes parece haber abierto muchas vías. Entre ellas, la del diálogo de dos instituciones enfrentadas desde hace tiempo.