Aumentan los positivos en Vilagarcía y bajan en Vilanova

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Bea Costa, Marcos Gago

Vilagarcía / Pontevedra 26/09/2020 14:20 h

En Vilagarcía sigue aumentando la incidencia del covid-19. Según los datos que el Sergas comunicó esta mañana al Concello, se registraron cuatro nuevos casos respecto al viernes. «Isto significa que dende a decisión de restrinxir as relacións sociais, adoptada o pasado xoves, o número total acada os 64: 57 ao inicio, tres máis ao día seguinte derivados do brote da avícola de Cambados, e agora catro máis, en principio non ligados a ningún brote», según informan desde Ravella. «Aínda que a cifra segue sendo relativamente baixa, dende o Concello insístese en cumprir estritamente coas normas ditadas por Sanidade especialmente en canto ao uso das máscaras, a desinfección de mans, o mantemento das distancias de seguridade e a participación en reunións», prosigue el comunicado.

El Concello de Vilanova también dio cuenta hoy del número de positivos en el municipio, después de que esta medianoche entrase en el club de los ayuntamientos sujetos a las restricciones especiales que se están aplicando en los municipios gallegos con altos índices de contagios. En este caso las noticias son esperanzadoras porque, a día hoy, no se registró ningún nuevo contagio y tres positivos recibieron el alta médica, lo cual sitúa en diecisiete los infectados por coronavirus en el término municipal. Esta situación permite recuperar el nivel verde en el semáforo covid creado por el Concello, aunque, «lamentablemente sabemos que esta circunstancia volverá a cambiar nos vindeiros días ao realizar máis probas», abundan desde el gobierno local.

Ochocientos casos en toda el área sanitaria

La expansión de la pandemia en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés continúa su acelerada progresión con 48 casos nuevos en un solo día, según el último parte facilitado por el Sergas. Los datos actualizados para este ámbito territorial señalan que hay 810 casos activos, es decir, se ha rebasado ya la barrera psicológica de los 800 casos.

En el área sanitaria hay trece pacientes que se encuentran ingresados en planta: nueve en el complejo hospitalario de Pontevedra, dos en el Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez y dos en el Hospital do Salnés. Asimismo hay que sumar seis pacientes más en la unidad de cuidados críticos del Hospital Montecelo, uno más que ayer.

Permanecen en sus casas evolucionando de la enfermedad un total de 791 casos, según el Sergas. Los datos facilitados por el Concello de Pontevedra revelan el ascenso de la pandemia en el municipio. El jueves había 366 casos, el viernes se sumaron otros 16 más y hoy sábado, hubo dos casos más que llevan el cómputo total de enfermos de coronavirus en Pontevedra a los 404. En el municipio de Marín, la situación también va en aumento, tres casos más, sitúan el alcance de la pandemia en 68, según la información facilitada por el Sergas al gobierno local.

Desde el inicio de la pandemia se han curado 1.246 pacientes en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, 22 más que el viernes. Han fallecido por coronavirus un total de 19 pacientes desde marzo. En cuanto a la realización de PCR en las últimas 24 horas, se han llevado a cabo 756, que se añaden a las 39.561 ya efectuadas desde que se aplicó el plan de contingencia en el área sanitaria.

Centros escolares

El impacto de la pandemia también se está haciendo notar en los centros educativos del área sanitaria. Hay un total de 48 menores escolarizados o personal docente que han dado positivo en coronavirus, es decir, siete más que el viernes, aunque la curación de uno de los afectados y el final de la cuarentena de sus compañeros supone que haya un aula menos cerrada, dejando la cifra en nueve.

Se han retirado de la lista de centros con al menos un alumno o profesor afectados el CPR Sagrado Corazón de Pontevedra y CEIP de Marcón, al darse de alta los menores o el personal afectados y no registrarse contagios en sus compañeros ni en los docentes. Por la contra, en las listas facilitadas por el Sergas, con datos aportados por las consellerías de Política Social y Educación, aparecen por primera vez hoy el CEIP Nosa Señora dos Dores, en Forcarei, con dos casos; el CEIP Santo André de Xeve, con un caso; el CEIP A Xunqueira dos, con dos casos; y el CPI Julia Becerra Malvar de Ribadumia, con un caso. En ninguno de estos centros se ha producido el cierre de aulas ni la cuarentena de alumnos o docentes aparte de los positivos citados.

Se mantienen sin cambios los positivos en las escuelas infantiles de la Casa del Mar de Marín, el SEK Atlántico, A Parda, Vilaboa y Tenorio en Cotobade. En todas hay un aula cerrada también, excepto en el SEK Atlántico, donde no fue necesario aplicar esta medida.

En los centros de enseñanza no universitaria se mantiene la misma situación que el viernes con tres positivos del personal o de los alumnos del CEIP Amor Ruibal, de Barro; uno del CPI Alfonso VII de Caldas; uno del CPR Plurilingüe La Inmaculada de Marín; uno del Mestre Landín de Marín; cuatro del CEIP Barcelos y dos en el IES A Xunqueira número uno y CEIP número uno, así como uno del CEIP Plurilingüe San Benito de Lérez, otro CEIP de Cabanas Salcedo, de Pontevedra; y siguen también sin cambios los casos detectados en el CEIP Noalla, Magaláns Nantes y Cruceiro de Sanxenxo; así como del CPR San Francisco de Vilagarcía y del IES A Basella y del CEIP Plurilingüe Xulio Camba de Vilanova. En estos casos hay aulas cerradas en Barcelos (2), Magaláns (1) y Cruceiro (1).

Ha habido cambios en los siguientes: un caso más en el CEIP Tenorio, donde hay dos, pero ninguna aula cerrada; dos más en el CPI Mosteiro en Meis, con un aula cerrada; uno menos en el CPR Calasancio de Pontevedra, donde los casos suman cinco y no hay aulas clausuradas; y uno más en el IES Frai Martín Sarmiento, también en Pontevedra, que contabiliza dos, sin aulas cerradas.

El PP de Vilagarcía pide que se estudie el cierre de parques infantiles

Por su parte, y ante la situación que se está viviendo en Vilagarcía, el Partido Popular de la ciudad requiere del gobierno municipal «poder de reacción y celeridad en la toma de decisiones» y le tienden la mano para que «los vilagarcianos nos adelantemos a los efectos de esta segunda oleada». Para ello, los populares proponen a Varela que estudie la aplicación inmediata de restricciones en el uso de espacios públicos como los parques infantiles y parques biosaludables. «Hay que aprender de los errores y no volver a cometerlos. Si lo van a acabar haciendo dentro de un mes si empeoran los datos de contagio, hagámoslo ya para prevenir males mayores». El grupo de la oposición insta a que se eviten situaciones como las vividas durante meses en el parque Miguel Hernández, «donde los parques infantiles estaban precintados y a escasos metros el biosaludable lleno de niños y mayores».

«Es una pena que el gobierno local siga sin contar con la oposición. En este asunto (como en muchos otros), todo podemos aportar. Es tiempo de aparcar las rencillas políticas para ponerse a trabajar, codo con codo y en conjunto, por el bien ciudadano. Si lo quieren, el PP da un paso al frente».