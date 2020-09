Ravella vuelve a abrir sus puertas al público, extremando todas las precauciones, tras dar negativo las PCR de los trabajadores

0

vilagarcía / la voz 22/09/2020 21:18 h

El Concello de Vilagarcía reabre este miércoles «despois de tres días de peche por precaución» sus puertas al público. Volverá la actividad a Ravella bajo unas férreas medidas de seguridad, a fin de garantizar que «calquera trámite poida realizarse sen temor a posibles contaxios». La decisión de reabrir las puertas del consistorio se adoptó tras conocer los resultados de las más de cuarenta PCR practicadas a las cinco personas que habían dado positivo en las pruebas serológicas, y a aquellos miembros de la plantilla que habían estado más en contacto con ellos. Todos los PCR, informa el Concello, han dado negativo. «O alcalde, Alberto Varela, unha das cinco persoas que deran positivo nos tests serolóxicos, ten un segundo PCR que confirma que non está contaxiado».

De todas formas, no es conveniente bajar la guardia. Por esa razón, en Ravella se extremarán las precauciones en esta jornada de vuelta a la actividad y a la nueva normalidad. «Alfombras desinfectantes, dispensadores de xeles hidroalcohólicos en cada andar, mamparas en cada punto de atención, circuítos con separación persoal e entradas e saídas diferenciadas, son algunhas das medidas que garanten que o acceso á casa consistorial sexa seguro», dicen desde el consistorio. De todas formas, recuerdan a los vecinos que tienen a su disposición «a posibilidade de ser atendidos por vía telefónica ou telemática».

Recuerdan desde Ravella que el cierre del concello se produjo después de que algunos trabajadores diesen positivo en las pruebas serológicas. «Sen embargo, as primeiras 38 PCRs realizadas, incluídos aos membros do goberno municipal, deron negativo. Este luns se realizaron novas PCRs aos traballadores que restaban, incluída unha segunda proba ao alcalde. Os resultados se coñeceron arredor das sete e media da tarde e todas as probas foron negativas».