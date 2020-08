La Xunta convoca para el 14 de noviembre las elecciones en Mexillón de Galicia

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Vilagarcía / La Voz 14/08/2020 13:02 h

El 14 de noviembre será jornada electoral en el Consello Regulador do Mexillón de Galicia. Así lo publica el Diario Oficial de Galicia, que da cuenta de una orden de la Consellería do Mar, que pone fecha al proceso de «renovación dos órganos de goberno» de esta entidad, presidida hasta el momento por el rianxeiro Francisco Alcalde.

El proceso electoral servirá para elegir «un total de doce vogais do Consello, que á súa vez decidirán quen serán o presidente e os vicepresidentes do organismo». En el pleno estarán representados tanto los productores de mejillón, con seis vocalías, y de la comercialización, con otros seis puestos, tres para los centros de depuración o expedición de mejillón en fresco y otros tres para la transformación.

La orden de la Consellería do Mar «establece que poderán ser electores as persoas físicas ou xurídicas que, antes da entrada en vigor da convocatoria, estean debidamente inscritas e con actividade nalgún dos censos do Consello Regulador, non carezan do dereito de sufraxio activo consonte ao disposto pola normativa de réxime electoral xeral e non fosen sancionados con carácter firme coa suspensión da súa inscrición no rexistro correspondente». Además, «serán elixibles como vogais do organismo aquelas persoas físicas ou xurídicas que reúnan os requisitos para seren persoa electora e que non estean afectadas polas causas de inelixibilidade previstas na normativa de réxime electoral xeral».

La orden señala, también, que el censo electoral «será elaborado pola Comisión Electoral e estará constituído por todas e cada unha das persoas titulares inscritas e con actividade nos rexistros do Consello Regulador».

En cuanto al calendario electoral, la campaña se iniciará a las 00.00 horas del día hábil posterior a la proclamación de candidaturas, y finalizará a las 24 horas del séptimo día de campaña. «A votación realizarase entre as 11:00 horas e as 17:00 horas do primeiro sábado posterior ao día de finalización da campaña electoral. A continuación, no segundo día hábil posterior ao da votación, a Xunta Electoral procederá á proclamación provisional dos vogais electos. Para a asignación de vogalías aplicarase o sistema proporcional directo». Ese mismo día, «convocarase o pleno do Consello Regulador co obxectivo de que se poida celebrar nos seguintes días a sesión de constitución do pleno, na que se elixirán por maioría aos representantes do organismo que exercerán a partir dese momento os cargos de presidente e vicepresidentes».