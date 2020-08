Cuatro noches con Ádega

0

Vilagarcía / La Voz 10/08/2020 05:00 h

Los integrantes de Fuzzo sonreían desde detrás de las mascarillas para agradecer los aplausos del público. Era sábado, pasaba de las once de la noche, y en el Salón García seguían sonando las palmas. No era de extrañar: los músicos acababan de hacer magia delante de una sala todo lo llena que permitía el covid-19. Con sus instrumentos acompañaron magistralmente cada plano del Nosferatu (1922) de Murnau, la película elegida para cerrar la Semana de Cine de Ádega. Su apuesta era arriesgada: música experimental pegada a cada secuencia. Una sucesión de notas ligeras al arrancar el filme, cuando el amor aleteaba entre los protagonistas; unas gotas de marcha fúnebre cuando desfilaban los ataúdes de los fallecidos por la peste; una tensión creciente cada vez que la sombra del vampiro asomaba... Cuando la pantalla se quedó en negro, su música se apagó y comenzó el saludo del público, agradecido por una experiencia «espectacular», según muchos de los asistentes a la proyección. La palabra parece acertada. Porque Ádega ofreció, esa noche de sábado, un espectáculo de los buenos, de los excelentes, de los que dejan poso y no se olvidan.

La cita con el vampiro fue el colofón a varias noches de cine. Arrancaron el miércoles, con una accidentada proyección en la playa. Las pantallas al aire libre tienen sus cosas, y la que nos ocupa hizo ademán de doblarse sobre sí misma y desaparecer justo cuando los protagonistas de Yesterday parecían a punto de darle un revolcón a su vida. El directo es así, y la organización salió airosa del momento crítico. La pantalla se enderezó, los protagonistas decidieron aplazar las decisiones importantes y el relato del filme siguió su camino. Quizás Yesterday no sea una película de las que dejan huella, pero su proyección en la playa logró atraer hacia una pantalla de cine la mirada de algunos grupos de adolescentes de esos que quieren descubrir el mundo en su móvil. A quienes les gusta la música de los de Liverpool, la película les trajo recuerdos, les hizo tararear canciones tras la mascarilla y les recordó que, como sentenció uno de los personajes de esta historia, «el mundo sin los Beatles sería un sitio peor».

Tras el estreno en la playa llegaron dos sesiones a cubierto, en el Salón García. La noche del jueves, tras un sencillo y emotivo homenaje al que fuera presidente del cine club, Luis Rodríguez Taus, se proyectó The Farewell (2019), una película de Lulu Wang que retrata a una familia en un trance delicado. Una historia de una nieta y su abuela y sus padres y sus tíos... Y, sobre todo, la historia de una mentira que nos turba, de un amor que nos conmueve, de dos mundos que colisionan. Al sentimentalismo sin aspavientos de The Farewell le siguió una bofetada llegada desde la cara menos afortunada del mundo. Los Miserables, de Ladj Li, es un retrato de la vida en una barriada de París en la que hasta las familias parecen demolidas y los malos no son tan malos, ni los buenos son tan buenos, y a todo el mundo se le cruzan los cables, y hasta hay una cría de león suelta por las calles.

Las cuatro noches con Ádega han sido un regalo magnífico del cine club a su ciudad y a quienes la habitan. Cuatro dosis de cine, de buen cine. Cuatro experiencias «espectaculares» que se despidieron cuando Nosferatu, el viejo y solitario vampiro, olvidó, por culpa de una mujer sin pecado, el primer canto del gallo.