«Vilagarciando» o Arousa: Pillado e Farjado, primeiras fichaxes 2020/21

07/08/2020

Con só once xogadores renovados a día de hoxe, e co parte de baixas engordando un día antes co anuncio dos descartes de Trapero e de Iago Martínez e mais a saída de Manu Rodríguez, neste último caso ao non chegaren ambas partes a un acordo, o Arousa abríu este venres o capítulo de reforzos co que pretende dar un novo salto de calidade logo de conseguir regresar á fase de ascenso á Segunda División B. E as dúas primeiras fichaxes para a tempada 2020/21 presentan un perfil común. O de tratarse de futbolistas vilagarciáns cociñados a fogo lento na canteira do Celta de Vigo, na que recalaron moi pronto, sendo inda alevíns, procedentes da base do club arlequinado. Unha orixe que levou o presidente do Arousa, Manolo Abalo, a abrir a presentación de Pablo Santiago Pillado e de Jorge Fajardo Villamil sinalando que a súa directiva está «vilagarciando o club un pouco. A intención é que o Arousa poida ter os mellores xogadores da comarca». Un apuntamento que completou cun toque de humor: «Con isto tamén lles restamos un gol aos rivais. Aforramos un gol por partido», en referencia ao hábito de ambos os dous futbolistas de marcarlle sempre ao seu novo equipo cando se enfrontaron a el nos seus anteriores destinos. «Agora só falta que non marquen en propia meta», concluíu Abalo entre as risas dos presentes.

Pablo Pillado mantén o perfil que un ano atrás buscou o club arlequinado no mercado na procura do grande obxectivo do club, volver á fase de ascenso á categoría de bronce do balompé español. Curtido en mil batallas, aos seus 30 anos Pablo Pillado acumula cinco tempadas de experiencia na Segunda División B, as tres primeiras no filial do Celta (2009/10 a 2011/12), encadeando a cuarta nas filas do hoxe desaparecido C.D. Ourense (2012/13) e vivindo a súa última experiencia na categoría co Boiro na campaña 2016/17 tras gañar no curso anterior a Liga do grupo galego da Terceira. Nesta última categoría militou Pillado no Extremadura U.D. no inicio do exercicio 2013/14, xogando os seus últimos seis meses no Arousa, na súa ata agora única etapa no primeiro equipo arlequinado. Boiro e Céltiga foron os seus destinos nas seis últimas campañas, a que vén de rematar, na Preferente, co mediapunta demostrando terse recuperado ao cento por cento da grave lesión no xeonllo dereito que sufría no curso 2018/19, no que o Céltiga rematou baixando da Terceira.

Cunha gran visión do xogo, fino no pase e máis ca notable na execución do balón parado, Pablo Pillado semella o home elixido por Rafa Sáez para organizar o triángulo ofensivo do seu terceiro proxecto á fronte do vestiario da Lomba. Un Rafa Sáez que xa confiara en Pablo Pillado na súa etapa xuvenil no Celta, reclamándoo en moitas ocasións para traballar cos futbolistas do filial, lembraba onte o xogador, que volve á Lomba con ganas de «quitarme la espinita de la otra vez de disfrutar más aquí, de que se vea mi mejor versión, de disfrutar de la ilusión de jugar cada domingo en A Lomba».

Pillado eloxiou o labor da directiva de Abalo, sinalando que «lleva años haciendo cosas muy bien, poniendo una base sólida».

Pola súa banda, a piques de cumprir os 24 anos -faráo o día 13-, Fajardo acumula no seu historial catro equipos de Terceira División tras licenciarse no conxunto de División de Honra Xuvenil do Celta: C.D. Ribadumia, Alavés B, C.D. Boiro e Arenteiro. Neste último militou as dúas últimas campañas, asinando 7 tantos en cada unha, na última repartidos en 22 partidos exercendo de carrileiro esquerdo -é zurdo-. «Soy un jugador al que le gusta atacar», respostou á pregunta de se se sentía máis cómodo como lateral ou como interior. «La cercanía a mi casa» foi a súa principal motivación para asinar polo Arousa, di, e a súa intención é colaborar a «que se pueda lograr el ascenso».

Adeus a outro capitán

O día anterior á presentación de Pillado e de Fajardo o Arousa anunciaba as saídas, tras dúas tempadas de arlequinados, de Trapero, de Iago Martínez e de Manu Rodríguez. Deste último o club dixo que «será imposible borrar su huella tanto dentro como fuera del campo, ya que con su gran personalidad deja recuerdos inolvidables en la memoria de todos y cada uno de nosotros [...] El Arousa siempre será Tu Casa». A marcha de Manu Rodríguez deixa na metade os capitáns renovados no cadro vilagarcián tras o descarte de Suso e a continuidade de Julio Rey e de Pedro García.