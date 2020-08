La construcción del paseo a Vilaxoán arrancará después de San Roque

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia R.E.

Vilagarcía / La Voz 08/08/2020 14:31 h

Completar el paseo marítimo hasta Vilaxoán es una de esas demandas que merecen el calificativo de históricas. Y el de justas. El paseo se interrumpe abruptamente en Ferrazo, junto a la depuradora, dando paso a un camino feo, desagradable y, sobre todo, peligroso. La situación empezará a cambiar pronto. «A esperada obra de construcción do paseo marítmo a Vilaxoán comezará a executarse dentro duns días», informa Ravella. En concreto, los trabajos que realizará la empresa Sergonsa Servicios S.L arrancarán «despois da festividade de San Roque, polo que a rexeneración da franxa litoral entre a punta de Ferrazo e o remate da Praia de Canelas deberá estar rematada a vindeira primavera, posto que o prazo de execución da obra é de 7 meses».

En esta obra invierte el Concello de Vilagarcía un total de 640.640 euros, que se financian con fondos propios procedentes del superávit de 2018 y con una partida de fondos europeos del programa EDUSI, «correspondentes á liña de impulso e mellora de medioambiental de zonas urbanas».

La obra comenzará con el retranqueo del muro de la depuradora, una actuación precisa para «gañar os metros necesarios de terreo que permitan manter os dous carrís para o tráfico rodado, á vez que habilitar a zona de paseo peonil e o carril bici». En ese momento, «ocuparase o carril de circulación máis próximo á depuradora. Manterase o tráfico en ámbolos dous sentidos, pero circulando de forma alternativa por un único carril regulado por semáforos de obra». También se habilitará un paso específico para los peatones. Una vez completada esa parte del proyecto, «pasarase a actuar no outro lado da calzada, o de beiramar, por onde se creará o paseo marítimo e o carril bici».

Con la ejecución de esa obra, Ravella persigue, dice, varios objetivos. «O primeiro é dar continuidade ao paseo marítimo e ao carril bici que actualmente remata na punta de Ferrazo, así como recuperar e poñer en valor unha zona privilexiada do litoral municipal». También se pretende «mellorar o acceso e entrada a Vilaxoán por beiramar, facilitando que o camiño se poida facer a pé ou en bici a través dun trazado atractivo e seguro». El tercer objetivo es «servir como elemento dinamizador e atractivo turístico para as parroquias de Sobradelo e Sobrán».

La obra

Con la superficie que se gana al retranquear el muro de la EDAR, el proyecto prevé «crear unha zona de paseo peonil pegada ao mar que terá un ancho de 4,45 metros». En paralelo «habilitarase un carril bici de dous metros e medio de ancho, quedando a zona de tráfico rodado con seis metros de ancho que permitirá dispor de dous carrís de tres metros cada un». Por otra parte, «a zona de paseo dotarase de bancos de aceiro galvanizado de tres metros de largo, que disporán de asento e respaldo de madeira de pino cuperizado e tratado para resistir á intemperie, e que contarán con iluminación led baixo a bancada. Tamén se intercalarán polo paseo 7 bancos individuais e se instalarán papeleiras e unha fonte de auga potable adaptada ao uso de persoas con mobilidade reducida». Hay que contar, también, con una zona de esparcimiento que dispondrá de «varios elementos vexetais en xardineiras e parterres nos que se plantarán diferentes plantas ornamentais e aromáticas e tamén pequenas árbores de folla perenne que contribúan a aportar zonas de sombra. E o novo muro de peche que se levantará para delimitar a EDAR levará unha pantalla vexetal a base de plantas trepadoras».

Aún hay más. La actuación incluye la instalación de iluminación, que en la zona del paseo será a base de columnas metálicas de acero al carbono y embellecedores exteriores de madera, con dos brazos opuestos situados a dos y siete metros de altura para «iluminar con tecnoloxía LED tanto a zona do carril bici e do paseo peonil no primeiro caso, como a de circulación de vehículos, no segundo». Las luminarias de la carretera serán cambiadas por otras acordes con la nueva estética de la zona. El proyecto incluye también la «renovación das escaleiras de acceso á praia de Canelas, a mellora da rede de recollida de augas pluviais e de corenta metros de canalización da rede de abastecemento de auga potable».

El material que se va a utilizar en la pavimentación del paseo y el carril bici será el hormigón, «se tratará con diferentes acabados e texturas para rompera a monotonía e para garantir a completa accesibilidade tanto de persoas con mobilidade reducida como visual».