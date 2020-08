Un falso positivo, un bulo y una marea de cancelaciones en Carril

0

La Voz de Galicia

Vilagarcía / La Voz 08/08/2020 14:31 h

Morena, una tienda de ropa de mujer de Vilagarcía, tuvo que utilizar sus redes sociales para desmentir que todo su personal estuviese afectado por el covid-19. Varios locales de restauración se han visto obligados a seguir ese mismo camino para aclarar que una mañana de puertas cerradas no tuvo nada que ver con un brote de coronavirus. La preocupación hace que los bulos relacionados con la pandemia se disparen con una fuerza infinita. Ocurrió este viernes en Carril, cuando un falso positivo en un establecimiento hostelero de la localidad generó una gran bola de mentiras. Por esa razón, el Concello ha querido «pedir responsabilidade aos veciños para non contribuír á difusión de bulos que poden causar danos na reputación de establecementos hostaleiros e derivar na cancelación de actividades turísticas, como foi o caso». Al mismo tiempo, el gobierno local reclama a la Xunta «máis axilidade á hora de transmitir a información, precisamente para evitar que a súa ausencia xere as máis insólitas versións sobre o que realmente está sucedendo».

«Entendendo a lóxica inquietude que provoca a aparición dun presunto caso de contaxio, o Concello fai un chamamento á tranquilidade, pois hai establecidos protocolos para actuar ante calquera brote, pero tamén á responsabilidade para non difundir informacións que non teñen base». En el caso de Carril, llegó a decirse que había varios trabajadores infectados y que el establecimiento había sido cerrado. Mentira sobre mentira. Desde Ravella consideran que esa cadena de falsedades sería mucho más corta si la Xunta fuese más ágil a la hora de transmitir información. «O goberno de Varela tivo coñecemento tanto da evolución do caso coma da solución satisfactoria a través de terceiros, non da propia Consellería de Sanidade, que sería o lóxico», se lamenta el gobierno local. «Aínda celebrando que, ao final, todo quedase nunha falsa alarma, o Concello non pode menos que lamentar o dano de reputación causado ao hotel, en particular, e a todo o sector turístico de Carril e de Vilagarcía, en xeral. De feito, tense constancia de que a raíz das primeiras 'noticias', se rexistraron cancelacións de reservas en diversas actividades turísticas na vila».