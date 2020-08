San Roque e que corra o aire!

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

As festas de San Roque desenvolveranse entre o 14 de agosto e o domingo 23.

20:30 Pregón en homenaxe ao persoal do centro de saúde de Vilagarcía e o hospital do Salnés pola súa loita contra a covid-19. Será traducido en lingua de signos.

23:00 Parque da Xunqueira. Concerto Son da Casa. Arosa Bay. Arosa Bay é unha agrupación musical de amigos, fundada no seno da Asociación do mesmo nome en febreiro do ano 2014, actualmente consta de oito compoñentes e o seu repertorio está baseado en pezas melódicas cantadas e acompañadas por acordeóns, corda e percusión. Nos seus concertos buscan a participación do público pois o seu repertorio está composto de vals, habaneras, boleros etc. Con reserva previa en www.woutick.es

12:30 Rúas da cidade. Festaclown ? Superroquiños. Desta volta co espectáculo O estraño caso do dentista da rúa Brasov, de Troula. Un dentista da Europa do Leste, o doutor Krakmhu Elah, percorre co seu carromato vilas e cidades buscando clientes para a súa pequena consulta ambulante. Pero o que ninguén sabe e o seu estraño pasado e a súa estraña obsesión que pouco a pouco irá descubrindo a través de xiros inesperados, feed backs, maxia , clown e interacción co público para solucionar esta delirante historia. A reserva de entradas, en www.festaclown.gal.

19:30 Praza da II República. Festaclown. Espectáculo: Punkdemia da compañía: Peter Punk. Peter Punk está de volta para convertirse no Doutor Punkdemia. Presenta un espectáculo viral no que a través de 4 Fases amosará a súa particular visión da pandemia. Reserva de entradas en www.festaclown.gal

11:30 Praza da II República. Festaclown? Superroquiños. Espectáculo: Hop Hop, da compañía: Simone Romanó. É un espectáculo de circo de rúa para todos os tipos de publico, baseado nas artes do circo, no xogo do clown e a interacción co público. As técnicas empregadas son os malabares, o verticalismo, a manipulación de obxectos e a improvisación. Reserva de entradas en www.festaclown.gal

13:30 Rúas da cidade. Grupo de gaitas Mar de Arousa

19:30 Praza da II República. Festaclown Concerto con Fusión, de Píscore. Foi premio do Público no Festaclown 2019. Nesta produción (con) fusionamos música, teatro, humor, comedia xestual, clown e participación do público. Cunha marimba como eixo principal do espectáculo, Concerto con Fusión incorpora diversos matices musicais, cunha vocación popular e con cabida para diferentes ritmos, como música latina, rock & roll, reggae, pop ou música disco.Reserva de entradas en www.festaclown.gal

20:30 Rúas da cidade. Grupo de Gaitas Mocedade da Torre 83.

21:00 Alameda. Concerto Son da Casa: Suricar. Dúo musical de estilo cantautor formado pola guitarrista Maite González e a cantante Alba Nogueira. Sen reserva previa ata completar aforo.

22:00 Rubiáns. Cine na rúa. Los Japón. En 1614 unha expedición xaponesa encabezada polo neto do emperador desembarcou no pobo sevillano de Coria del Río, e o herdeiro ao trono namorouse dunha bela sevillana, formou unha familia e nunca regresou a Xapón. 400 anos despois, o Emperador Satohito morre e o herdeiro lexítimo resulta ser Paco Xapón. A vida de Paco e da súa familia cambiará drásticamente cando se vaian a vivir ao Palacio Imperial. O choque cultural e lingüístico entre xaponeses e andaluces provocarán situacións cómicas e disparatadas.

22:00 Praza da II República. Festaclown: Concerto con Fusión. Reserva de entradas en www.festaclown.gal