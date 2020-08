Un San Roque con cita previa

0

San Roque lo adiverte, contundente, desde el cartel. «Que corra o aire!», dice el cartel, en que el santo y su inseparable perro aparecen con mascarilla, claro, y a una distancia de metro y medio. San Roque se ha tomado con la seriedad debida la crisis sanitaria. Y eso se nota en el programa presentado este jueves en la capital Arousana. A la sombra de los tilos de Ravella, el alcalde Alberto Varela y la concejala Sonia Outón desgranaron un rosario de citas «seguras». Una constelación de eventos con los que, dice la edila de Cultura, se pretende animar a la ciudadanía en un año especialmente duro, insuflar un poco de vida en la economía local, apoyar al sector cultural y dar un impulso a los artistas de la zona.

Todos esos objetivos deberán lograrse extremando, al mismo tiempo, las precauciones. Este año, dijo el alcalde Alberto Varela, «o primeiro ten que ser a seguridade». Y aunque todos tenemos mucho que decir en ese capítulo, el Concello también ha tenido que tomar medidas excepcionales. Así que todos los eventos tendrán aforos limitados. Si este es de menos de 120 personas, los acomodadores que estarán en todos ellos se encargarán de dar paso a quienes antes lleguen. En el caso de conciertos y otras acciones con más público permitido, hasta un máximo de 500 personas, será necesario retirar invitación previa a través de www.woutick.es. Se podrán retirar, como mucho, cuatro pases para cada espectáculo, indicando el nombre de todos los asistentes y facilitando un contacto para que, de esa forma, en caso de que surja algún problema sanitario, será más fácil hacer rastreos y tomar medidas preventivas. Se pide a los asistentes que acudan con al menos media hora de antelación al recinto, para organizar la entrada con tiempo.

En los conciertos de mayor proyección, que tendrán como escenario el parque de A Xunqueira, trabajarán hasta nueve personas solo para acomodar al público y vigilar el cumplimiento de las normas covid. «So en medidas covid, que inclúen persoal, vallados, sinalécticas, facemos unha inversión de 30.000 euros», explicaba la concejala Sonia Outón. El presupuesto total de las fiestas es de 230.000.

Por lo demás, el programa de fiestas incluye actividades que ya son «clásicos» de San Roque, como el Festaclown. Conciertos en A Xunqueira, por donde desfilarán Kiko Veneno en acústico, la Banda da Loba, Marwan, Brisa Fenoy y Guadi Galego. También habrá conciertos con acento arousano, los del ciclo Son da Casa. Y cine, pasacalles, Folk no Alobre, con la presencia de Susana Seivane... Sin olvidarnos de los eventos que han tenido que se reformulados. El Combate Naval será este año un «espectáculo pirotécnico sincronizado», con fuegos en altura que se lanzarán desde tres puntos de la costa de Vilagarcía. En este caso, «prégase non acudir ás praias». Y la Noite Meiga será sustituida por un pasacalles de Troula. Lo que no faltará es la queimada.