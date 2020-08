O Preguntoiro vuelve a estar abierta al baño

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Vilagarcía / La Voz 05/08/2020 19:21 h

La bandera verde ya ondea en la playa de O Preguntoiro, tras demostrar un contraanálisis realizado por la Dirección Xeral de Saúde que las aguas del arenal vilaxoanés «contan con todas as garantías de salubridade». El Concello de Vilagarcía recibió los resultados a la una y media de la tarde de este viernes, «despois de que onte se requerira telefónicamente á Consellería que informase da situación, dados os días transcorridos dende que se advertira do episodio que obrigou a desaconsellar o baño».

Desde Ravella se han dirigido a Sanidade para solicitar «que modifiquen o procedemento a aplicar nos casos nos que se detectan resultados anómalos, sobre todo cando estes se producen en plena tempada de baño». El Concello de Vilagarcía considera que es necesario «un protocolo de actuación máis áxil para evitar situacións lesivas como esta última do Preguntoiro, cando un episodio puntual acontecido o pasado martes, 28 de xullo, cando se toma a mostra, comunícase dous días despois, o xoves 30; a nova mostra non se toma ata o domingo 2 de agosto, 5 días despois do episodio anómalo; e os resultados desta contra análise aínda tardan tres días máis en ser comunicados ao Concello, sumando un período total de 8 días».

Desde el Concello de Vilagarcía apuntan que «este sistema tan lento impide adoptar as medidas oportunas para protexer a saúde dos bañistas cando realmente se dan as causas de risco, e tamén causa graves prexuízos á imaxe da praia e tamén aos seus usuarios ao prolongar máis tempo do realmente necesario a recomendación de non bañarse».

En el caso de O Preguntoiro, el problema que se planteó «foi un caso puntual de concentración microbiolóxica por riba dos parámetros normais, producido un día en concreto Todo apunta a que os niveis volveron á normalidade ao día seguinte, a e maila isto a lentitude dos procedementos obrigou a ter izada a bandeira amarela durante cinco días de verán e de elevadas temperaturas».