Sanción por compartir cachimba sin cambiar la boquilla, y coche sin llevar máscara

La Voz de Galicia

03/08/2020 22:09 h

Compartir es uno de los verbos más hermosos del diccionario. Pero en tiempos de pandemia, hay que tener mucho cuidado incluso para conjugarlo. Este fin de semana, cuando los concellos de Vilagarcía y O Grove decidían endurecer el control policial sobre las medidas de prevención del covid-19, se ha saldado con varias denuncias por compartir cosas sin hacerlo como es debido. En el caso de Vilagarcía, cachimbas. En el de O Grove, coche.

Explica Ravella que el fin de semana se ha saldado con dieciséis denuncias cursadas por la policía local. Durante sus patrullas nocturnas, los agentes encontraron tanto «incumprimentos das normas hixiénico-sanitarias de prevención do covid», como otras transgresiones de la norma, en este caso por parte de locales, tanto en lo que se refiere a demorar la hora de cierre, como a los excesos de ruido.

Según el informe presentado por la Policía Local de Vilagarcía, se abrió expediente sancionador a ocho personas por no llevar la mascarilla puesta. Y se tramitarán otras tantas multas contra locales en los que no se atendió la advertencia del alcalde, Alberto Varela, de que se iba a aplicar a rajatabla la ley. Varios pubs han sido denunciados por permitir que sus clientes compartan cachimbas «usando a mesma boquilla». Una práctica que, «en plena pandemia de coronavirus conleva un importante risco», según apuntan desde el consistorio. También se tramitan expedientes contra locales por incumplir el horario de cierre y la normativa en materia de ruidos.

«O Concello está a instruír os expedientes que irán acompañados da proposta de sanción que corresponda en cada caso, segundo a normativa concreta a aplicar. Despois de varios avisos, e dados os rebrotes e o incremento constante de casos de coronavirus, na maioría dos casos relacionados con celebracións e co ocio nocturno, dende Ravella xa se advertiu a semana pasada que se intensificarían as inspeccións e se elevaría o importe das sancións a impoñer coa finalidade de que se cumpran as normas tan necesarias para frear o avance da pandemia», señala Ravella.

En O Grove, la policía local también se ha centrado este fin de semana en controlar el cumplimiento de las normas de prevención del covid-19. Aseguran los agentes que no han detectado problemas en el interior de los pubs y locales de ocio nocturno. Y en la calle, el uso de las mascarillas se ha normalizado. Aún así, se han cursado tres denuncias por este asunto. Pero en este caso, fueron contra personas que viajaban en el coche con alguien con quien no conviven y sin llevar puesto el protector facial. Según explican desde la Policía Local de O Grove, se están compatibilizando los controles de las calles peatonales con los de mascarillas, realizando pruebas aleatorias, a fin de concienciar de la necesidad de utilizar el cubrebocas también en el interior de vehículos si se viaja con alguien con quien no se comparte casa.

Por otro lado, la policía meca también tuvo que ordenar levantar cuatro mesas de una terraza por incumplir la distancia mínima.

Cambados y Catoira, prueba superada

Cambados y Catoira miraban con recelo el fin de semana que se les venía encima. El temor a que la situación se descontrolase debido a la que debería ser la celebración del Albariño y la Romaría Vikinga, se acabó transformando en alabanzas para los vecinos de ambos municipios.

En la reinventada celebración de la Romaría Vikinga de Catoira, el alcalde Alberto García (PSOE), confirma que no se tuvo que lamentar ningún incidente resaltable, ni siquiera en las horas más conflictivas de la madrugada. «Todas las actividades recibieron una buena acogida, aunque es verdad que el pasarrúas de Troula gustó bastante», comentaba el edil de Catoira.

Por su parte, Tino Cordal 8Somos), concejal de Seguridad en Cambados, aplaudió el trabajo de concienciación y prevención realizado desde el concello. «Fue importante concienciar a los vecinos de que, lamentablemente, este año no podía haber Albariño, pero ni de manera oficial, ni tampoco a nivel particular, con fiestas privadas», informaba Cordal.

Un cívico comportamiento que se saldó con tan dos sanciones por beber en la calle y cuatro positivos por alcoholemia.