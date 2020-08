Compartir cachimba y no llevar mascarillas... Estas son las denuncias que ha tramitado la Policía Local de Vilagarcía

0

La Voz de Galicia R.E.

Vilagarcía / La Voz 03/08/2020 14:34 h

El Concello de Vilagarcía anunció la pasada semana que iba a endurecer el control del ocio nocturno y, en general, de la vigilancia del cumplimiento de las normas de prevención del covid-19. Este lunes, Ravella ha hecho públicos los datos de las denuncias tramitadas durante el fin de semana. «Os controis realizados pola Policía Local esta fin de semana nas zonas de ocio nocturno da cidade saldáronse coa presentación de16 denuncias de diferente temática, ao detectarse tanto incumprimento das normas hixiénico-sanitarias, como de horarios de peche e de exceso de ruídos». De ese total, la mitad de las denuncias fueron tramitadas contra personas que que no llevaban puestas las máscaras o que compartían cachimbas usando la misma boquilla, «o que, en plena pandemia de coronavirus, conleva un importante risco».

«O Concello está a instruír os expedientes que irán acompañados da proposta de sanción que corresponda en cada caso segundo a normativa concreta a aplicar», anuncia Ravella. «Despois de varios avisos, e dados os rebrotes e o incremento constante de casos, na maioría dos casos relacionados con celebracións e co ocio nocturno, dende Ravella xa se advertiu a semana pasada que se intensificarían as inspeccións e se elevaría o importe das sancións a impoñer coa finalidade de que se cumpran as normas tan necesarias para frear o avance da pandemia».