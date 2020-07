Ravella anuncia mano dura en el control del ocio nocturno

0

Vilagarcía / La Voz 30/07/2020 14:56 h

Poner límites a la noche nunca ha resultado fácil. Quizás por eso, el ocio nocturno se ha convertido en un auténtico problema sanitario que nadie sabe demasiado bien cómo controlar. El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela (PSOE) se reunió ayer con empresarios del sector para explicarles que «a laxitude con que algúns locais están aplicando a normativa de prevención en canto a aforos, medidas de seguridade e horarios» se tiene que acabar. El Concello no está dispuesto a tolerar excesos de ningún tipo, y por eso «intensificará aínda máis o control e endurecerá a súa liña de actuación con establecementos que incumpran o establecido». En el encuentro mantenido en Ravella, el regidor explicaba también que «se imporán as máximas sancións previstas na lei a quen incumpra a normativa».

En la reunión de ayer, en la que también estuvo el jefe de la Policía Local, Varela recordó a los hosteleros las normas que deben cumplir, pero centro su discurso en las consecuencias de no hacerlo así. «Dada a excepcionalidade da situación que estamos a vivir e a negativa evolución da pandemia, que ten un foco principal nas celebracións e ocio nocturno, dende o Concello volveu a pedir ao sector que sexan conscientes do que nos estamos a xogar e esixiulles absoluta colaboración para reducir riscos para a saúde das persoas e para evitar males maiores que puideran conducir ao peche total da actividade, a maiores das sancións que poidan impoñerse». Además, se les comunicó que el Concello ha requerido la ayuda de la Policía Autonómica, durante el mes de agosto «para realizar as labores de control e inspección do ocio nocturno». Y aún hay más porque «atendendo ao incremento poboacional que rexistra Vilagarcía en verán como municipio turístico, tamén se pedirá na reunión da Xunta Local de Seguridade o reforzo con medios da Policía Nacional e Garda Civil, como tamén o fixeron outros municipios da zona».