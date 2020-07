«Venís a traernos el virus», la frase que desató una pelea de madrugada en Vilagarcía con un grupo de madrileños

0

19/07/2020

No es fácil ponerle puertas, ni normas, a la noche. Por eso, crecen las voces que alertan de que durante las madrugadas las medidas de prevención del covid-19 se relajan hasta casi desaparecer. Los municipios del margen sur de la ría de Arousa no son ajenos a esa realidad, que este fin de semana ha dado un giro inesperado. Y es que la pandemia parece haber sido la causa —así lo señala la Policía Nacional— de una monumental pelea registrada a las siete de la mañana de este domingo a las puertas de uno de los locales de copas de la zona portuaria de Vilagarcía. Dos pandillas protagonizaron una tumultuosa disputa en la que no faltaron, según aseguran testigos, ni las pedradas.

Ocurrió al filo de las siete de la mañana, a las puertas de uno de los locales de la TIR. Allí se cruzó un grupo de arousanos con una pandilla de jóvenes madrileños, en concreto de la localidad de Getafe. Según explica la Policía Nacional, la disputa habría comenzado cuando los jóvenes arousanos comenzaron a lanzar reproches a los turistas: «Venís a traernos el virus». Y a partir de ahí se montó una gran gresca en la que llegaron a verse envueltos cerca de una treintena de mozos. En el transcurso de la bronca, incluso volaron piedras y varias personas resultaron heridas de carácter leve.

Hasta el lugar se desplazaron agentes tanto de la Policía Local como de la Nacional, cuerpo que instruye las diligencias. Los efectivos policiales lograron identificar a once de los participantes en la contienda, en concreto a dos vecinos de Vilagarcía, uno de A Illa de Arousa, otro de Pontevedra y siete con domicilio en Madrid.

La Policía sigue investigando los hechos. A primera hora de la tarde del domingo, en las dependencias de la comisaría, se habían formalizado ya tres denuncias, acompañadas por otros tantos partes de lesiones, interpuestas en todos los casos por jóvenes madrileños.

Durante su visita a la zona TIR, los agentes de la Policía Local de Vilagarcía interceptaron a un conductor que dio positivo en la prueba de alcoholemia, y al que se acusa de un delito contra la seguridad del tráfico. Otro joven fue denunciado por idénticos motivos. Fue interceptado al volante, bajo los efectos del alcohol, cuando hacía trompos en las inmediaciones de la zona de copas del puerto.