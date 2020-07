Carta de despedida del Vilablues

0

08/07/2020 21:55 h

Durante 4 años Vilagarcía y sus visitantes han podido gozar de los conciertos que ha programado el festival Vilablues. Un festival que vimos nacer y crecer. Y vaya si creció! A un ritmo vertiginoso. Pero llegado este momento toca seguir alimentándolo. Y eso no se hace solo con dinero, sino con cariño y corazón.

Lamentablemente no hemos sido capaces de llegar a acuerdos con el Concello de Vilagarcía, que nos exigía la celebración, única y exclusivamente, de un evento gratuito y sin control de accesos. Cuestión ésta, por cierto, que incumple la normativa.

Tras la última reunión mantenida en Ravella y tras leer dos días después que el Concello traía a Vilagarcía el Atlantic Fest, no nos quedaba más opción que buscar un nuevo destino. No sin antes preguntarnos por qué festivales como Revenidas o Atlantic Fest pueden hacer eventos de este tipo y nosotros no? ¿Por qué ese agravio comparativo?

Llegó el momento de decir adiós. Pero no queremos hacerlo sin antes agradeceros el cariño que nos habéis dado estos cuatro años. Recordad que siempre seréis Vilablues y que Vilablues siempre será vuestro. Cada uno de vuestros bailes, aplausos, sonrisas… han llegado al corazón de todos los artistas y del equipo humano que formamos este proyecto

Ha habido cuestiones que en estos cuatro años, incomprensiblemente, no hemos podido solventar. No hemos sido capaces, por ejemplo, de reunirnos con la asociación de hosteleros. Ni hemos sido capaces de que el Concello se implicara en la captación de patrocinios, a pesar del impacto económico que Vilablues ha generado en la hostelería y de los puestos de trabajo que hemos creado. Ochenta directos, en la última edición.

A mayores, la mayor parte de las infraestructuras y de los servicios se alquilaron también en Vilagarcía e incluso donamos 3.000 euros al Concello para que las personas mas desfavorecidas pudieran disfrutar de un evento como el concierto de Bonnie Tyler. Porque creemos que la cultura debe ser accesible pero nunca gratuita.

Antes de dar el paso de abandonar Vilagarcía hemos intentado una y mil veces buscar una fórmula para mantener el festival donde nación. Llegamos incluso a ofrecer el municipalizarlo, pero para ello el Concello debería invertir en el Vilablues una cifra similar a la que invierte en los otros festivales: Clasclás, Atlantic, Revenidas. Incluso el Curtas cuenta con una dotación notablemente mayor que la nuestra. Pero no hubo manera. No fuimos capaces de sacar al grupo de gobierno de su exigencia de absoluta gratuidad. Algo inexplicable toda vez que otros programas íntegramente municipales como Achegate ao Salón o el propio Clasclás cuentan con actuaciones de pago.

Dejamos legado, no cabe duda. Será ya muy difícil que Vilablues regrese a Vilagarcía. Pero en la memoria nos quedarán siempre un montón de recuerdos: O Recanto, Os Novos Talentos, Urban VGA, el histórico concierto de Bonnie Tyler o ese nuevo recinto de la plaza de la II República. E incluso dejamos un legado administrativo: el contrato de patrocinio. Mil veces nos dijeron que no se podía realizar pero luchamos por él y ahora se realiza para apoyar cualquier actividad cultural.

Pero, sin duda, nuestro más grande activo es el equipo humano que hemos formado y que vendrá con nosotros allá donde vayamos.

Llegó la dolorosa hora de la despedida. Pero no queremos hacerlo sin expresar antes nuestro más sincero agradecimiento a tantos y tantos músicos de Vilagarcía a los que siempre hemos hecho participes del festival y que hoy son parte de nuestras vidas. También queremos tener un recuerdo para los funcionarios municipales que nos han prestado algo más que su trabajo y su colaboración, para el actual concejal de Turismo, Álvaro Carou, que fue quien realmente apostó por el proyecto del festival durante su etapa como secretario de Alcaldía, a la gente de Vilaxoán, a los medios de comunicación, y a todos los que, e uno u otro modo, habéis formado parte del Vilablues Vilagarcía. Nos vamos orgullosos del trabajo realizado