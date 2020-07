La selectividad arranca en Vilagarcía con un examen de Historia asequible, 25 años después

0

La Voz de Galicia Sara Dorado, S. G.

Vilagarcía / La Voz 07/07/2020 12:37 h

Veinticinco años después de su última incursión, Vilagarcía recuperó esta mañana su condición de escenario de exámenes de la selectividad, hoy reconvertida en la ABAU. A las puertas del recinto de Fexdega, bastantes nervios que, en general, se templaron después de la primera prueba. Tocaba Historia y varios temas, la restauración borbónica, Fernando VII y la economía franquista, que los estudiantes calificaron de razonablemente sencillos. Mejor, incluso, de lo que esperaban.

Prácticamente todos utilizaron la mascarilla durante la redacción de la prueba. No era obligatorio, pero sí recomendable, tal y como quedó claro en la charla sobre medidas de seguridad que recibieron antes de asomarse al primer examen. El recinto de Fexdega acoge a seiscientos examinandos y se convierte, así, en las instalaciones en las que se examinarán un mayor número de alumnos en Galicia. Con seis accesos y un protocolo de prevención muy riguroso y bien organizado, no hubo incidentes que destacar, más allá del hecho de que una chica tuviese que ser atendida as sufrir un desmayo.

Ahora toca Lengua Castellana, y a casa para preparar las optativas de la tarde.