Luces y sombras del amanecer peatonal de O Piñeiriño

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Vilagarcía / La Voz 14/06/2020 14:50 h

Sentados en una terraza, varios miembros de una familia dejan pasar la mañana entre tragos al refresco y apuestas. ¿Qué hará el próximo conductor que asome al cruce con Camilo José Cela desde Francisco Porto Rey? La pregunta tiene su intríngulis. Para empezar, porque ese conductor no debería estar ahí: el plan de peatonalización que desde las ocho de esta mañana se prueba en O Piñeiriño, reporta una gran cantidad de cambios en las calles que forman la trama de este barrio, y una de ellas debería haberle cerrado el paso. Pero lo cierto es que esta mañana, quizás por despiste, por costumbre, o por falta de señalización, muchos conductores seguían asomándose a Camilo José Cela desde Porto Rey. Y en ese punto se encontraban, de frente, las señales de dirección prohibida de Álvaro Cunqueiro que nadie había tapado para dar paso a los nuevos tiempos. A los lados esperaban al desorientado conductor las vallas que le prohibían tanto el giro a la izquierda como a la derecha, ya que esos tramos de la calle principal están peatonalizados. La confusión, cuando no el enfado, se leía con facilidad en el rostro de los conductores, que en la mayoría de los casos salían del atolladero girando a la izquierda, hacia el fondo del barrio. Quizás, porque en ese tramo había esta mañana menos actividad, a excepción de la mesa que celebraba con una carcajada cada invasión de la zona peatonalizada. En la otra parcela libre de tráfico de Camilo José Cela, la cosa ya cambiaba. Un establecimiento hostelero había aprovechado la nueva condición de la calle para poner una terraza que hasta ahora estaba fuera de su alcance. Frente a una panadería, la cola de gente se desparramaba por el asfalto.

Desde los tramos no peatonalizados de la calle, se observaba con cierto malestar todo el lío que se había montado con la llegada de esta semipeatonalización. Hay hosteleros que se sienten agraviados. Y vecinos que no están para nada conformes con los planes del ejecutivo. Hay también, quienes están enfadados, pero no con el Concello, sino con quienes se saltan a la torera, y no por error, las normas. «Las vallas que cierran la calle las pusieron a las ocho. A las nueve alguien ya las había quitado. Y así estamos toda la mañana».