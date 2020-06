La peatonalización se pone a prueba en O Piñeiriño

0

Vilagarcía / La Voz 11/06/2020 14:58 h

El Concello de Vilagarcía quiere darle un cambio profundo a O Piñeiriño. Un cambio que potencie esa dinámica de barrio que ya existe, y de la que tan orgullosos se sienten los vecinos, y que humanice unas calles que llevan demasiados años olvidadas. Los planes de Ravella pasan por peatonalizar la calle central, Camilo José Cela, que articula la entrada y salida de As Pistas. Pero antes de tomar una decisión firme, el Concello quiere ponerla a prueba. Lo harán este domingo, anuncian desde el consistorio. «A medida, que xa estaba previsto levar a cabo para comprobar o resultado da eliminación do tráfico rodado nesta vía de cara a súa futura humanización, resulta máis oportuna si cabe nestes momentos nos que a crise sanitaria obriga a dispoñer de máis espazos para que os peóns poidan manter as distancias de seguridade para previr posibles contaxios do coronavirus».

El corte de la calle central supondrá que el tráfico sea derivado por las calles laterales, que mantendrán su sentido original de circulación, a excepción de un tramo de Francisco Porto Rey. Por imperativo del tráfico,este seguirá discurriendo por toda la calle Álvaro Cunqueiro, formándose dos islas peatonales entre los cruces de la vía principal con Emilia Pardo Bazán y Álvaro Cunqueiro; y desde este último hasta la intersección hasta el cruce con Julio Camba. En esos dos tramos se eliminarán los aparcamientos y se permitirá «soamente o paso de vehículos para acceso a garaxes e labores de carga e descarga». La prueba se prolongará durante unos meses «a efectos de dar o tempo necesario para que condutores e peóns se afagan aos cambios e así poder avaliar con eficacia e sen distorsións o resultado da medida».

La peatonalización de Camilo José Cela permitirá «que os bares e cafeterías da rúa instalen terrazas» más amplias y cómodas. Como algunos establecimientos carecían de ellas debido a la estrechez de las aceras, «os interesados deberán dirixirse ao Concello para solicitar á correspondente autorización que, en calquera caso, supeditarase ao cumprimento dos criterios de distanciamento e aforo establecidos pola normativa sanitaria relativa ao coronavirus». La intención de Ravella es que, con la peatonalización y humanización de su eje, el barrio con más vecinos de Vilagarcía se convierta en un ejemplo del modelo de ciudad defendido por el gobierno local: «humanizado, moderno, cunha estética agradable e onde os espazos públicos estean pensados para o goce das persoas».

Primera fase en marcha

La peatonalización de Camilo José Cela, que se pone a prueba a partir del domingo, será la segunda fase del plan de humanización del barrio que arrancará con una actuación en las calles Francisco Porto Rey, Álvaro Cunqueiro y Fontecarmoa. Con un presupuesto de 205.971 euros, se ampliarán aceras, se eliminarán barreras arquitectónicas. «A adxudicación do contrato realizarase en breve, unha vez que os técnicos rematen a avaliación das 27 ofertas presentadas».