La cooperación ciudadana permite recuperar las dos bicicletas robadas a Veloso y la detención de un hombre por el caso

La Voz de Galicia

Vilagarcía / La Voz 31/05/2020

«Onte cando me dixeron que recuperaran a bicicleta do equipo xa respirei un pouco». Cuando un día después, en la tarde del sábado, la Policía Nacional le enviaba una fotografía de su otra montura de diseño exclusivo, la de BTT, robada junto a la primera en la madrugada del domingo pasado en su propia vivienda, Gustavo César Veloso acabó de recuperar la tranquilidad.

El ciclista profesional vilagarciano, doble campeón de la Volta a Portugal, además de una general de la Volta a Catalunya y una etapa de la Vuelta a España, tiene ya en su poder la bicicleta con la que compite en las filas del W52-F.C. Porto, y el lunes acudirá a la comisaría para llevarse a casa la de montaña. Y todo, resalta, gracias en primer término «á colaboración cidadá», que ha permitido además la detención de al menos un hombre relacionado con el caso.

El esclarecimiento del robo comenzó a avanzar el jueves. Ese día Veloso se percató de que el martes había recibido el correo de un particular informándole de que había visto a un hombre desplazarse con su bicicleta de carretera por Vilanova. «Dicíanme que o notificaran na Policía Local de Vilanova, e tamén como ía vestido, cun chándal». La cuestión es que el correo entró en la bandeja de spam, y no lo descubrió hasta dos días más tarde.

La información, y la que proporcionaron más particulares directamente a la policía a raíz de la publicación en las redes sociales del corredor del robo que había sufrido unos días atrás, explica Gustavo César, permitió dar el viernes con el paradero de la bicicleta, una Swift modelo Ultra Vox, que junto a la de BTT suman material de trabajo por un valor superior a los 10.000 euros. «O venres chamoume a policía a iso das oito e cuarto da tarde para dicirme que recuperaran a bicicleta do equipo, eu inda estaba adestrando, e ás nove e media da noita fun recuperala». Una primera excelente noticia que no pudo compartir públicamente porque, apunta el corredor, «as bicicletas non estaban xuntas, e se dicía algo o que as roubara podía desfacerse da outra».

Con el primer paso dado, en la tarde del sábado Veloso recibió una nueva foto de comisaría, esta vez con su bici de BTT, que no le dio tiempo aún de recuperar y que estaría en posesión de un hombre diferente al que se paseaba con la de carretera. Lo que no ha aparecido todavía es el ciclocomputador de la montura del W52-F.C. Porto, ni la caja de herramientas y repuestos con la que se entrena el arousano.

«O paisano andaba cun 54x14»

Gustavo César había recibido el jueves una nueva bicicleta de su equipo, previendo una larga espera hasta el esclarecimiento del robo. Un vehículo de sustitución en el que tan solo rodó 2 kilómetros, ante el feliz y rápido desenlace, por el que el ciclista da también las gracias a la policía.

El sábado Veloso se tomó su tiempo para revisar a fondo su Swift Ultra Vox. «Inda me deu traballo, tiven que desmontar media bici», comenta. «Baixáronlle o sillín e desconectaron o cabo do cambio. O paisano andivo por ahí cun 54x14, un desarrollo moi pesado, porque seguramente non sabía como volver facer funcionar o cambio», relata Veloso. Nada que el vilagarciano tuviese problema en resolver a base de su pericia y experiencia con la mecánica ciclista. Peor fue que «o paisano debeu de apretar como un animal o sillín cando o baixou, como se fose de ferro, cando ten unha abrazadeira de aluminio, e rompeu o peche».