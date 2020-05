Los servicios sociales aliviaron el confinamiento a más de un millar de familias en Vilagarcía

0

Vilagarcía / La Voz 22/05/2020 20:32 h

El Concello de Vilagarcía ha decidido iniciar la desescalada de los servicios sociales extraordinarios que se pusieron en marcha a raíz de la irrupción del covid-19 en nuestras vidas. El gobierno local ha hecho balance del ingente trabajo realizado por ese departamento en los últimos dos meses, a fin de «dar cobertura ás persoas e colectivos máis vulnerables durante a crise sanitaria». Los números indicanque «a través do servizo de Atención Psicosocial de Urxencia posto en marcha o 16 de marzo, ao día seguinte do inicio do Estado de Alarma, e que funcionou a través dun teléfono de atención continuada as 24 horas do día ata o 16 de maio, cubríronse as necesidades urxentes de 1.198 familias». De ese total, cerca de un 30 % (352 casos) se corresponden con personas que nunca antes habían tenido que recurrir a los servicios sociales. La memoria elaborada por el Concello apunta a que 916 usuarios «recorreron ao servizo municipal por iniciativa propia, mentres que 282 o fixeron como consecuencia da atención de oficio do propio departamento».