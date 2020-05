Gardacostas y Policía Nacional permiten a un grupo de bateeiros de Arousa trabajar en el entorno de la Torre de Hércules

0

Vilagarcía / La Voz 19/05/2020 11:56 h

Una treintena de bateeiros de varios puertos de la ría de Arousa se dirigieron esta mañana a A Coruña para extraer mejilla de una zona próxima a la Torre de Hécules. Nada más llegar, un vigilante de la cofradía «acercouse a nós para dicirnos que non podíamos traballar alí». Es, explica el bateeiro Germán Güimil, algo habitual en los últimos días. Los bateeiros, que tienen ese área como zona de trabajo autorizada, se negaron a abandonar el lugar, hasta el que no tardaron en acercarse un puñado de percebeiros de la zona. Estos también los conminaron a marcharse. Pero los mejilloneros arousanos no quisieron: dejaron las rocas en las que trabajaban «e chamamos ás autoridades. Decidimos esperalos arriba para que quedase claro que non tiñamos ningunha intención de causar problemas; só queremos traballar. Recrimináronse que viñeramos trinta xuntos, pero hai uns días eu vin coa miña muller e topámonos con trinta personas esperándonos». Hasta el lugar se trasladaron efectivos tanto del Servizo de Gardacostas de la Xunta como de la Policía Nacional. Los primeros habrían confirmado que los mejilloneros tienen autorización para trabajar en esa zona; los segundos, se habrían encargado de desmovilizar al grupo de percebeiros.