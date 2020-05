Ravella establece un protocolo de seguridad para las novenas de Santa Rita

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia antonio garrido

vilagarcía / la voz 12/05/2020 22:07 h

Hace unos años, las lipotimias eran bastante habituales en las novenas que se celebran en honor de Santa Rita. La masificación y el calor hacían de las suyas y provocaban más de un susto. Hace ya tiempo que se ha establecido un protocolo para evitar esas incidencias. Un protocolo que se reforzará este año por la presencia del covid-19. Ravella ha preparado unas normas de actuación que deberán seguir todos los fieles: las misas tendrán un aforo máximo de 61 personas, la mascarilla será de uso obligatorio y está prohibido llevar ofrendas y velas.

«Para garantir o mantemento das distancias de seguridade, as bancadas do templo dispuxéronse a 1,5 metros de separación entre ringleiras e só se permitirán dúas persoas por cada banco. Na liturxia omitirase o xesto de dar a paz, e a comuñón darase en man, mantendo a distancia interpersoal», explica el Concello de Vilagarcía.

Entrega de tiques

La asistencia de los fieles a los actos religiosos, que comienzan este miércoles, se ordenará entregando tiques para cada oficio. En él ira establecido la hora del oficio al que podrá asistir. De esta forma se evitarán las colas en la medida de lo posible en las inmediaciones de Vista Alegre, o esa es la intención, al menos. Los asistentes deberán lavarse las manos con gel hidroalcohólico, que tendrán a su disposición a la entrada del recinto.

«O control de asistentes intensificarase o día 22 de maio tanto no exterior como no acceso á igrexa de Vista Alegre para evitar as típicas aglomeracións que de rexistran este día nunha situación de normalidade. Efectivos do Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil reforzarán o persoal que dispoña o propio convento», advierten desde el Concello.

La novena de Santa Rita arranca este miércoles, con misas a las once de la mañana y a las siete de la tarde. «O día de Santa Rita, o 22 de maio, haberá un total de 11 actos litúrxicos ao longo de toda a xornada. Serán ás horas punta, dende as 7 ás 13 horas, pola mañá, e de 17 a 20 pola tarde», explican fuentes municipales.