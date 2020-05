Vilagarcía adecenta sus arenales para ayudar a mantener la distancia social durante los paseos

0

La Voz de Galicia

vilagarcía / la voz 10/05/2020 10:55 h

Si ya eran de los lugares preferidos por los vilagarcianos para estirar las piernas, las inmediaciones de las playas de Vilagarcía son ahora todo un hervidero cuando los horarios permiten dejar atrás el domicilio de cada cual. Conocedor de la situación, el Concello ha decidido adecentar la zona para favorecer la distancia social porque cierto es que en determinados momentos algunas de las zonas parecían el paseo de la Castellana de Madrid en hora de punta. «Tras a inicial reapertura de parques, xardíns e praias para que a cidadanía dispoña de máis espazo e manteña as distancias de seguridade, agora estanse a acondicionar os areais do municipio e as súas contornas para engadir espazos transitables. Os traballos comezaron pola praia da Concha Compostela e continuarán polas do Preguntoiro (Vilaxoán) e O Campanario (Bamio)», explican desde Ravella.

Los operarios municipales procedieron a cortar la hierba de la zona del prado, que había crecido profusamente puesto que el parón por el confinamiento coincidió con la primavera. Además, se limpió la maleza que estaba al lado del paseo. Ha sido solo el primer paso de una labor que tendrá continuidad en los próximos días. «Os traballos continuarán a vindeira semana co acondicionamento da contorna e coa entrada das máquinas limpa praias para ir retirando os restos que o mar trae a terra ,e que se foron acumulando nestas semanas de confinamento, e para ir cribando a area», explican desde el Concello. Los mismos trabajos se harán a continuación en O Preguntoiro y Bamio.

El Concello recuerda que las playas solo están abiertas para determinadas actividades: «Na actual fase aínda non se permiten tomar o sol ou o baño», apunta Ravella.