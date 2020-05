O Curtas resiste o contaxio do covid-19

Celebraráse do 23 de outubro ao 1 de novembro, engadindo Festival do Imaxinario ao nome

La Voz de Galicia pablo penedo

vilagarcía / la voz 02/05/2020 21:00 h

Curtas, Festival do Imaxinario. Baixo esta nova denominación anunciaron onte a organización e o Concello de Vilagarcía a continuidade da gran cita audiovisual de Arousa no anémico calendario cultural e de ocio do 2020. Un certame que resiste en medio da praga de cancelacións de todo tipo de eventos relacionados coas diferentes manifestacións da arte motivadas pola pandemia do covid-19. Neste caso, coa distancia temporal como grande alidada dunha cita tradicionalmente programada a mediados do outono.

De feito, o Curtas, Festival do Imaxinario repetirá un ano despois franxa no calendario, arrincando o venres 23 de outubro, con dez días de actividades que se clausurarán o domingo 1 de novembro. E novamente, continuando co espírito co que Luis Miguel Rosales e o seu grupo de entregados colaboradores actualizaron no 2016 o clásico certame audiovisual do Casino, ampliándoo coa inclusión doutras expresións creativas, fundamentalmente a ilustración e a banda deseñada e, máis recentemente, a literatura. Pero tamén a música entroncada co cine, a razón de ser última dun certame que cumprirá a finais de ano a súa 48ª edición como continuidade rupturista do vello festival do Casino.

Todas estas disciplinas voltarán estar presentes na vindeira edición do Curtas, que avanzará na súa condición de escenario de estrea de producións fantásticas en España, tras a súa primeira experiencia no 2019 coa proxección en pantalla grande dos dous primeros episodios de Pennyworth, a serie sobre o mordomo de Bruce Wayne (Batman), á hora da súa estrea por streaming, en asociación coa plataforma StarzPlay.

Co apoio do Concello de Vilagarcía, a organización do Curtas, Festival do Imaxinario, anuncia a implementación de medidas de seguridade sanitaria propias ademais das esixidas a día de hoxe polas autoridades para garantir o goce dun certame que aspira a axudar a «evadirnos da triste realidade que nos tocou vivir».