Ravella pone a Vilagarcía a bailar

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Vilagarcía / La Voz 27/04/2020 14:36 h

El Concello de Vilagarcía sigue haciendo propuestas para intentar que el confinamiento no de al traste con la vida cultural de la localidad. Para ello, Ravella ha decidido sumarse a la celebración del Día de la Danza, que se celebra el miércoles, con la iniciativa #EuDanzoNaCasa, una especie de festival online que se podrá seguir a través de las redes sociales del Concello. En ellas se publicarán vídeos enviados por escuelas y agrupaciones de danza clásica y baile tradicional y moderno de la capital arousana.

Desde la concejalía de cultura se ha invitado a participar en esta iniciativa a las trece entidades consagradas al baile existentes en la localidad, a fin de que «envíen unha montaxe dos seus alumnos e membros practicando a danza ou bailando, preferentemente nas súas casas, para demostrar que incluso en tempos de confinamento, podemos seguir gozando do baile tanto de forma activa, como o farán eles, coma como de espectadores, unha vez que todos poidamos visualizar os vídeos que se irán subindo ao facebook e ao instagram do Concello de Vilagarcía». La iniciativa, dice Ravella, es similar a las puestas en marcha por «grandes corpos de baile como o da Ópera de París ou a Compañía Nacional e o Ballet Nacional de España».

Malveiras, de Carril; O Souto, de Rubiáns; Xeada y Lumarada, de Cornazo; Embruxo, de Guillán, Nós, de Sobradelo; y Nosa Señora da Xunqueira son las agrupaciones de baile tradicional invitadas a participar en #EuDanzoNaCasa, junto con los centros de danza clásica y moderna Begoña Fontán, Perla de Arousa, Gema Pizarro, Lendaria, Coda y Nidya.

Gran acogida de la Festa dos Maios virtual

También la Festa dos Maios se ha readaptado a la situación de confinamiento. Los vecinos de Vilagarcía pueden participar desde sus casas presentando por correo electrónico «debuxos, collages ou composicións florais ou realizadas con materiais de refugallo que teñan na casa, no caso dos menores de 14 anos, ou gravacións das cancións ou so as letras das coplas satíricas que tradicionalmente acompañan aos maios, no caso dos maiores de 14 anos». Todos los participantes recibirán una rosca que se les enviará a casa. Los trabajos deberán remitirse a info.cultura@vilagarcia.gal

La acogida de esta propuesta, dice Ravella, «está a ser excelente, posto que esta mañá xa se contaba con 71 participantes e o prazo de presentación aínda remata o xoves 30 de abril. A maior parte dos traballos presentados correspóndense á categoría de menores de 14 anos e son principalmente composicións florais e artísticas e debuxos. Tamén hai algunha copla no apartado de maiores de 14 anos, pero de momento son as menos».