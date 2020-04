Los primeros indicios apuntan a que el bebé de Vilagarcía falleció de muerte natural

0

Vilagarcía / La Voz 11/04/2020 14:14 h

Un episodio del síndrome conocido como muerte súbita del lactante parece encontrarse en el origen del fallecimiento del bebé que el viernes perdió la vida en Vilagarcía. Así lo señalan fuentes relacionadas con la investigación, a la espera de que el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de la capital arousana, que ha asumido el caso, analice las conclusiones de la autopsia. En cualquier caso, el cuerpo no presentaba señales de violencia, por lo que lo ocurrido apunta a una muerte natural.

Este fenómeno, que carece de una explicación concluyente, puede afectar a niños menores de doce meses, aparantemente sanos, que son hallados sin vida en sus cunas tras haber sido puestos a dormir y no presentan signos de haber sufrido. El servicio de transporte sanitario de emergencias recibió una llamada el viernes, hacia las once y media de la mañana, alertando de que un bebé de unos tres meses de edad no respiraba. El equipo médico del 061 que se trasladó a la calle Cervantes, en el centro de la capital arousana, donde vive la familia del pequeño, apenas pudo hacer más que certificar su fallecimiento.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía establecieron un perímetro de seguridad en torno al portal, aplicando el protocolo preventivo por si el episodio pudiese tener algo que ver con un contagio por coronavirus. Una suposición que se basaba en el hecho de que la madre presentaba un proceso febril, uno de los síntomas de la infección. El Servizo Galego de Saúde (Sergas) no incluyó, sin embargo, la muerte del bebé en su balance de las consecuencias sanitarias de la pandemia en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, ni el propio viernes ni esta mañana. El número de víctimas mortales en esa zona de la provincia se mantiene en once desde el miércoles. La última, un vecino de Vilagarcía de 59 años que presentaba patologías previas.