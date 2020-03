Vilagarcía refuerza los trabajos de baldeo de las calles con lejía

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Vilagarcía / La Voz 24/03/2020 21:25 h

El coronavirus nos ha obligado a intensificar los rituales de higiene, tanto personal como doméstica y, por supuesto, pública. El Concello de Vilagarcía informó ayer de que han comenzado los trabajos de baldeo de las calles de la ciudad «mediante labores de baldeo nas que se está a utilizar hipoclorito sódico disolto en auga». Se trata, explica Ravella, «dunha actuación máis para evitar os riscos de propagación do coronavirus e levarase a cabo en rúas e espazos de maior concentración de persoas». El ayuntamiento indicó también que la empresa concesionaria del servicio, Cespa-Ferrovial, va a reforzar, además, «os medios materiais para poder levalas a cabo de xeito eficaz». A la maquinaria habitual se sumarán «dúas cubas máis para realizar os traballos de desinfección de forma mecánica, que se complementará con labores manuais naquelas zonas e beirarrúas onde non sexa posible o acceso das máquinas. Neste caso, o baldeo farase con mangueira ou mediante fumigación con mochila». Las cubas comenzarán a utilizarse en un operativo que se va a desarrollar en las zonas de Os Duráns, San Roque, A Lomba, A Xunqueira, Carril y Vilaxoán. A partir de ahí se irá extendiendo a otras zonas de la localidad. Paralelamente, se procederá «á fumigación con mochila dos accesos á Praza de Abastos, Cáritas, Residencia Divina Pastora, entrada ao recinto de Fexdega, contornas das farmacias» y, en general, en zonas de paso habitual. La concesionaria también pide la colaboración de la ciudadanía para que, en caso de que detecten «algunha necesidade prioritaria de baldeo nun punto da vía pública que sexa preciso desinfectar de forma urxente, o comuniquen canto antes, para o cal poderán chamar ao teléfono 986 501617».

La basura, al contenedor

Ravella también señala que desde hace unos días se están encontrando muchas bolsas de basuras fuera de los contenedores sin que estos estén llenos. «Ínstase aos veciños a que as depositen dentro dos depósitos co obxectivo de facilitar e axilizar as labores de recollida por parte do servizo» y para «reducir os posibles riscos de contaxio ao persoal que se ve na obriga de retirar a man cada unha das bolsas que se deixan fóra do contedor».