Vilagarcía y O Grove sacan el altavoz a la calle para pedirle a la población que no salga de casa

0

La Voz de Galicia Bea Costa

Vilagarcía 17/03/2020 11:54 h

Por la mañana y por la tarde, en gallego y en castellano. Un vehículo del Servizo Municipal de Emerxencias de Vilagarcía dotado de megafonía recorre desde ayer las calles de la ciudad advirtiendo a la población de que no salga de casa salvo que sea estrictamente necesario; a saber, para comprar alimentos y productos de primera necesidad, para ir al trabajo, cuidar a enfermos y otras causas de fuerza mayor. A algunos les parece una medida exagerada teniendo en cuenta que este mensaje se está repitiendo hasta la saciedad a través de los medios de comunicación pero, pese a todo, sigue habiendo quien hace oídos sordos y sale a la calle sin causa justificada. En A Illa, solo el lunes, la Policía Local impuso ocho sanciones por este motivo, y la cifra seguro que irá a más.

El alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos, anuncia que a partir de mañana se recurrirá a «la sanción pura y dura». Hasta entonces, y para que nadie tenga excusa, allí también hay un vehículo con megafonía que está recorriendo las calles desde primera hora con el fin de pedir a la población que cumpla las restricciones decretados por el estado de alarma. El lunes se vieron muchos excesos en O Grove — «había gente que salía a pasear por O Corgo y aprovechaba para sacar al perro y dar un paseo de una hora», apunta el alcalde— y en el Concello están dispuestos a poner coto a este tipo de comportamientos, bajo amenaza de multa.

En Cambados todavía no han sacado el altavoz a la calle, pero no lo descartan, mientras que en otros concellos, como A Illa, no llegan a contemplar esta posibilidad.

Y en este clima de alarma, las medidas preventivas se siguen sucediendo. El Concello de O Grove acaba de ordenar el cierre del cementerio ante la afluencia de gente que acudió en las últimas horas a limpiar las sepulturas.