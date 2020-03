¿O Son do Camiño?, no, O Son da Casa

0

Vilagarcía 17/03/2020 19:17 h

A falta de la calle y escenarios, Internet se ha convertido en el gran ágora para actuar. Artistas de todos los cachés se asoman a las redes sociales desde su sofá para dar rienda suelta a su talento y, de paso, amenizar el confinamiento al personal. Grandes estrellas y artistas de andar por casa, son muchos los que se están sumando a este movimiento cultural y solidario y Manu y Alex pensaron que la música electrónica no debería quedarse al margen. Teniendo en cuenta que O Son do Camiño les queda un poco lejos, ¿por qué no un O Son da Casa? Así nace un festival virtual que iba a limitarse a un día y que, a la vista del éxito, se prolongará a dos jornadas. Se celebrará el viernes y el sábado, de forma ininterrumpida desde las 16 a las 21.45 horas, a razón de sesiones de 45 minutos cada dj, y se podrá seguir a través las cuentas de Facebook e Instagram @osondacasafest.

El cartel del viernes lo abre AN5 seguido de IAGXR, VASS, Iván Alonso, G. Rich y Rodri Vegas; el sábado actuarán, por este orden, Iván Tato, MAVDBA, Mark Deluxe, Xoel Muíños y Alex Mochales.

Algunos de ellos ya actuaron bajo el hashtag #yomequedoencasa, pero será la primera vez que lo hagan de forma conjunta y coordinada. «Esperemos así poder ayudar a soportar y alegrar estos días que nos quedan por delante», explican los organizadores, dos chicos de A Illa y de Cambados que, como tantos otros, han visto como el coronavirus dejó su música relegada a cuatro paredes. O Son da Casa les ofrece la oportunidad de volver a reunirse con su público y, de paso, darse a conocer, dado que este foro también actúa como plataforma para que los artistas y amantes de la música electrónica puedan interactuar. «Sonará música de todos los estilos, tecno, reguetón, trap... la gente no se va a aburrir», cuenta Alex. Y si la experiencia resulta bien, y teniendo en cuenta que hay lista de espera de artistas y confinamiento para rato, están pensando ya en una segunda edición.