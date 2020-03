Mucha música y libros para animar el viernes

0

05/03/2020 21:57 h

Música

Banda Municipal, Clara Planas y Coro Liceo de Vilagarcía

19.30 horas • Auditorio Constante Liste (A Ramallosa) • Recital organizado por Amigos da Ópera de Santiago y la Banda Municipal. El domingo será en Santiago.

Bia Ferreira

20.30 horas • Sala Riquela • Entrada libre • Concierto en el marco del 8-M.

Sleeping Cat & Leo Burke

22.00 horas • Sala Moon • 7 euros • Folk americano en la cita del Clube Estrella Galicia.

Iberia Sumergida

22.00 horas • Sala Capitol • 20 euros en taquilla (16 euros anticipada) • Concierto tributo a Héroes del Silencio.

Dani Flaco

23.00 horas • Sala Sónar • 16 euros • Recala con Al alimón.

Leo de Matamá

00.30 horas • Pub Gatos (Melide) • 5 euros en taquilla (3 euros anticipada) • El cantante vigués presentará su último trabajo, Sé mente de vencer.

Publicaciones

Miguelanxo Prado

19.00 horas • Librería Couceiro • Presenta Amani.

Salomé Lamas

19.45 horas • Numax • Hablará de su trabajo Extraction: The raft of the medusa. Antes, a las 17.45 horas, la cineasta portuguesa presentará su último filme Extinction.

Homenaje

Una bufanda para Valle-Inclán

12.00 horas • Estatua de Valle en la Alameda • La Fundación Granell rinde homenaje al escritor con el simbólico acto de colocarle una bufanda roja.

Arte

Mónica Montero

20.30 horas • Avenida das Brañas, 6 (Negreira) • La artista exhibe más de treinta dibujos en la muestra O berro de Melusina.

Charla

María Teresa Amado Rodríguez

10.00 horas • Seminario Menor • La profesora de la USC impartirá la charla «O teatro en Grecia: moito máis que un espectáculo» en la Semana Cultural del Seminario Menor. A las 12.00 horas, el arzobispo presidirá una misa solemne.