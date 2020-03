El fallo técnico que enfadó a Antonio Resines en Vilagarcía

0

La Voz de Galicia

Vilagarcía / La Voz 01/03/2020 14:13 h

Hace tiempo, Antonio Resines conoció a Merchi Álvarez, la cambadesa a la que le diagnosticaron hace unos años atrofia muscular espinal. Ella, con ese empuje que tiene, con esa forma de encarar la vida llena de optimismo, con esa decisión de cambiar las cosas, no solo llamó la atención del actor, sino que lo ganó como embajador de la causa que representa GaliciAME, un colectivo empeñado en impulsar la investigación centrada en esta enfermedad degenerativa. Por esa razón, cuando Merchi llama, Antonio Resines siempre intenta acompañarla en todo tipo de actos, a fin de darles visibilidad, a fin de echar una mano. Esa batalla compartida fue la que hizo que el sábado por la noche, Antonio Resines acudiese a Vilagarcía para presentar el documental Historias de nuestro cine, que codirige junto a Ana Pérez Lorente. Era su granito de arena a un acto organizado para recaudar fondos en una jornada muy especial: el día dedicado a las enfermedades raras.

La velada fue preparada con mucho tiempo, a fin de hacerla encajar en la agenda de Antonio Resines. Este había reservado la fecha en noviembre del año pasado. Y el sábado, a última hora de la tarde, el actor y director entró junto a Merchi Álvarez en un abarrotado auditorio de Vilagarcía. De las más de setecientas butacas que hay en la sala, estaban ocupadas más de la mitad, asegura Merchi Álvarez, quien esta tarde de domingo tenía que hacer repaso de las ventas de entradas -costaban estas cinco euros-. La velada se presentaba agradable y divertida, y de hecho así empezó. Con las fotos protocolarias y con la proyección de un documental que arrancó las risas y las sonrisas del público en más de una ocasión. Pero todo se truncó a unos minutos de que finalizase el film. Un problema técnico hizo que el documental se parase. "Paramos un momento para que os técnicos que había alí intentansen arranxar o problema, pero non o conseguiron. Así que non puidemos acabar de vela", dice Merchi, que reconoce que el acto le ha dejado a ella un «sabor agridoce, porque todo ía moi ben ata ese momento». El que no se lo tomó nada bien fue Antonio Resines. El actor, famoso por su carácter explosivo, mostró un enfado monumental. «Reaccionou moi ao Antonio Resines», comenta Álvarez, quien quiso agradecer al actor todo el apoyo que le brinda a su asociación. «Intentaremos rematar a proxección nalgún momento, temos que ver como podemos facelo. Pero será xa sen Antonio. É un home ocupado, e xa para vir este sábado tivemos que organizalo todo con moitísima antelación», señala Merchi.