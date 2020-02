Gonzalo Caballero se compromete a gestionar de manera inmediata un nuevo centro de salud en Vilagarcía si alcanza la presidencia de la Xunta

0

25/02/2020 13:01 h

Gonzalo Caballero visitó esta mañana Vilagarcía para reunirse con el grupo de gobierno local en el auditorio de Vilagarcía. Fue el alcalde de la ciudad quien ejerció de anfitrión y quien manifestó su profundo convencimiento de que Caballero, «que ven moito á nosa cidade», dijo, será el futuro presidente de la Xunta, «porque se percibe. Percibiuse nas rúas de Santiago coa mobilización en contra das políticas de Xunta, e percíboo eu como alcalde cando falo cos nosos veciños». Alberto Varela subrayó la necesidad de que haya un cambio de gobierno, que es algo que necesitan «todos os servizos públicos, todos os concellos en xeral e Vilagarcía en particular». El regidor sostiene que la ciudad precisa de un presidente de la Xunta que la atienda algo que, en su opinión, no está haciendo Alberto Núñez Feijoo «porque non lle gusta quen a goberna».

Varela Paz dijo también estar sorprendido por la presencia habitual en las últimas fechas de distintos conselleiros en Vilagarcía. «Unha lástima que nos catro anos anteriores non tivesen nin un minutiño para coñecer as inquedanzas e o que necesitan os nosos veciños», apuntó. El regidor tuvo también palabras para la parlamentaria del PP Marta Rodríguez Arias, que hace unos días salió a la palestra para desgranar las inversiones que la Xunta ha hecho en Vilagarcía. «O PP de Galicia sempre recurre á ampliación do Hospital do Salnés cando todos sabemos que están a convertilo nun pequeno ambulatorio, e din que poñen cartos a través do consorcio na escola infantil de Vilaxoán. Unha escola que se construiu por parte do Concello de Vilagarcía con fondos da Deputación. So faltaría que a Xunta non contribúa minimamente nunha competencia que é súa», dijo.

Gonzalo Caballero, por su parte, desgranó un par de medidas inmediatas que tomará en el caso de que alcance la presidencia de la Xunta. «Quero trasladar os meus compromisos con Vilagarcía. Queremos decirlle os veciños que un goberno socialista vai ser un aliado para traballar na defensa dos seus intereses. Aquí hai moitos problemas coa sanidade pública. E hoxe os socialistas galegos nos comprometemos en Vilagarcía, de forma pública, clara e solemne, a que un goberno progresista vai construir o centro de saúde na zona que o alcalde sinala como a máis axeitada, e coa máxima celeridade na próxima lexislatura. Non haberá máis retrasos na construcción dun novo centro de saúde», afirmó el candidato socialista.

El segundo compromiso que lanzó Caballero fue el de mejorar la seguridad de los vecinos de Bamio, que llevan años advirtiendo sobre la peligrosidad que trae consigo la falta de aceras. «Nos primeiros seis meses teremos xa encarrilado o proxecto das beirarrúas», aseguró el socialista.