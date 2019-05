Vilanova se cuela entre Estambul y Osaka como gran destino turístico

0

La Voz de Galicia Gladys Vázquez

Redacción / La Voz 29/05/2019 19:00 h

Hace apenas dos días que Ángeles se daba de alta en la famosa plataforma Airbnb. «Todavía no he tenido reservas por esta vía, pero espero que se note». Esta arousana abría su negocio de habitaciones hace solo mes y medio. Está en pleno Camino Portugués, así que sus clientes son, por ahora, peregrinos. «El alojamiento es para todo el mundo. Me acaban de entrar reservas de familias para agosto. Estoy empezando, así que aún no tengo claro como me irá».

Ella es una de las sorprendidas por los datos que este miércoles hacía públicos la web más famosa de reserva de vivienda vacacional: Vilanova de Arousa es el segundo destino que más crece entre los turistas españoles que usan este servicio. La localidad pontevedresa se cuela en la batalla entre el destino preferente, Estambul, y el tercero en la lista, la ciudad japonesa de Osaka.

Airbnb traza incluso el perfil. Los que eligen Vilanova son turistas nacionales de entre 36 y 59 años. Según la compañía, la demanda en este concello ha crecido un 190 %. Es decir, este verano, esta web está registrando el triple de reservas.

Yoli es una de esas vecinas que quieren aprovechar el tirón. Tiene un piso en céntrico piso en alquiler en la localidad. «Todavía no lo he puesto en Airbnb porque me falta el número de registro de la Xunta para cumplir con las condiciones. Estoy esperando, pero lo pondré porque a través de esa página llega mucha gente». Ella hereda la tradición familiar de alquilar una vivienda, ahora vacía. «Los míos la alquilaban para los que venían a tomar las aguas. Ahora quiero que por lo menos me de para cubrir gastos. La verdad es que este año hay más demanda. He notado que los que llegan a mí me preguntan mucho por agosto», dice.

Esta plataforma online anuncia a día de hoy que tiene 93 alojamientos disponibles en la localidad arousana. A la mayoría solo le quedan días sueltos en los meses de julio y agosto. Una demanza al alza que sufren negocios tradicionales como el de Isabel. Desde hace muchos años regenta una asesoría inmobiliaria y asegura que el servicio de estas empresas en la Red les hace mucho daño. «El año pasado ya noté el bajón, pero este también. Mucha gente nos pregunta a nosotros, pero después nos llaman para decirnos que ya han encontrado otra cosa en esta página o en otras», explica. A pesar de esta circunstancia, sí confirma que la demanda en Vilanova ha crecido. «No sabría decir el motivo. Para agosto solo nos queda un chalé y porque nos ha entrado esta misma semana. Siempre había alquilado más en Vilagarcía, pero se nota el cambio. Son sobre todo españoles y familias gallegas de Ourense y Santiago que viene todos los años».