El tractor que arrolló a una septuagenaria en Valga se despeñó desde una altura de seis metros
VALGA
La mujer se había bajado del vehículo para retirar un alambre que se encontró a su paso mientras trabajaba en una finca de su propiedad14 oct 2025 . Actualizado a las 12:47 h.
La vecina de Valga trasladada en la tarde del lunes en helicóptero medicalizado al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) tras ser atropellada por su propio tractor se había bajado del mismo para retirar una alambre que se encontró a su paso mientras desbrozaba una finca de su propiedad. La mujer, que sobrepasa los 70 años de edad, se vio sorprendida por el avance del vehículo, descontrolado por el impulso recibido por el desnivel del terreno, hasta acabar despeñado por un talud desde una altura de unos seis metros.
Una vecina que se encontraba cerca habría sido quien dio la voz de alarma poco antes de las seis de la tarde, informa Protección Civil de Valga. El 061 activó entonces un operativo de emergencia, movilizando a agentes de la Guardia Civil, Bombeiros do Salnés, el GES de Padrón, Protección Civil de Valga y una ambulancia con personal del centro de salud local, que atendió y estabilizó a la herida antes de llegar el helicóptero para su traslado al CHUS.