El PSOE achaca la subida de tasas en Valga a la mala gestión del gobierno local

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

29/10/2020 13:55 h

La decisión del gobierno local de Valga de subir las tasas de abastecimiento de agua y saneamiento ha sido ratificada en pleno. Esa medida, dicen desde el PSOE, se debe «á mala xestión económica que vimos advertindo dende fai anos por parte do goberno local». Razona la portavoz municipal, María Ferreirós, que «unha débeda de case dous millóns de euros, un déficit de 17.000 euros como resultado das contas do 2019, e un alto déficit en moitos servizos fan que a situación económica do Concello sexa preocupante. Pero o máis lamentable é que o goberno local busca a solución da súa mala xestión subindo os impostos ás familias, empresas e persoas autónomas. Xusto nun momento complicado económico e laboralmente. De forma abusiva o goberno local carga especialmente nas familias as subas máis altas».

Según señala el grupo socialista, «como se recoñece nos informes de intervención, o déficit no caso do abastecemento de auga supera os 100.000 euros (38,56 % con respecto ao seu custo); e no caso do servizo do saneamento supera os 80.000 (o 54,5% con respecto ao seu custo)». En ambas tasas, la subida será lineal. «A taxa de sumidoiro subirá para todas as categorías 3 euros por trimestre, polo que supón que para o vindeiro 2021 as familias para uso doméstico pagarán un 42% máis, mentras que para as grandes empresas a suba será do 5%».

El PSOE considera que esa subida lineal tampoco es justa. «Non é xusto que a suba sexa a mesma para todas as categorías. Dende o PSOE fixemos unha proposta de impostos progresivos e a incorporación de bonificación para as familias e empresas vulnerables ou afectadas polo covid. A suba de dous servizos básicos pode chegar a afogar ás familias máis vulnerables». La propuesta no fue aceptada, «argumentando o goberno que o concello de Valga é o concello cos impostos máis baixos, o cal non é certo, e ademais en tal caso, deberíase comparar, por exemplo, o apoio económico que outros concellos deron durante a crise do covid a empresas e familias, mentras que o goberno local de Valga fixo mutis polo foro».

Los socialistas consideran que no es el momento «desta drástica suba», que ha obligado al alcalde Bello Maneiro (PP) a «acabar recoñecendo que a situación non é boa cando argumentou o que está facendo o PSOE votando en contra é animar ao Concello a que se endeude máis».

Valga no será mecenas de la Casa Museo Rosalía de Castro

El PSOE de Valga había llevado al pleno esta iniciativa, que fue votada en contra por el PP. A los socialistas les molestó no solo ese voto negativo, sino la argumentación del mismo. El alcalde, durante su intervención, dicen, «en todo momento buscou, sen sentido algún, o enfrontamento entre dúas figuras importantes como son Rosalía e Castro e a Bella Otero, chegando incluso a decir 'non vamos a desmerecer para nada a Rosalía, que apoiamos, pero eso é outra cousa, que nos tamén temos unha figura importante e máis conocida internacionalmente que é a Bella Otero'». También apeló el Concello a razones económicas. «Non pode facer frente a mil euros ao ano para ser mecenas da Casa de Rosalía, pero hai un ano aprobou un gasto de 15.000 euros a unha orquestra por catro horas de actuación», dicen los socialistas.