El Concello de Valga denuncia ataques vandálicos contra Igrexa Vella

La Voz de Galicia

Valga / La Voz 24/10/2020 21:00 h

El yacimiento de Igrexa Vella, en Valga, parece estar siendo objeto de una oleada de ataques. Así lo ha anunciado al gobierno local, que ha detectado, «nos últimos días, danos ocasionados por persoas descoñecidas» en lo que es «un dos xacementos arqueolóxicos de maior relevancia histórica, patrimonial e cultural do municipio».

En concreto, dicen desde el gobierno local, «uns vándalos arroxaron sobre as tumbas que se conservan da antiga necrópole pedras que previamente foron arrancadas dos muros do propio xacemento». Y no es la primera vez que este recinto se convierte en blanco de actos incívicos. «Con anterioridade xa se detectaron danos na cartelería do xacemento e destrozos no valado que o circunda cando acababa de ser arranxado».

Ante esta sucesión de ataques en Igrexa Vella, el gobierno local está sopesando «medidas para evitar que sucesos tan lamentables coma estes volvan a repetirse, coma o establecemento de vixilancia para tratar de dar cos autores destes ataques contra o patrimonio de todos os valgueses». Además, recuerdan que los bienes patrimoniales están protegidos y advierte de que «danalos está penado pola lei e pode conlevar sancións para as persoas responsables».