Valga, o pobo que se quere bonito

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

Valga / La Voz 24/08/2020 05:00 h

Cada ano, en Valga, celébrase un fermoso concurso. É o «Embelecer Valga», un certame no que participan os veciños de distintos lugares da vila, empeñados en facer o sitio no que viven máis fermoso e cómodo. Desta volta, son once os colectivos que presentaron o seu proxecto, conseguiron os materiais aportados polo Concello e lle deron bo uso. Onte, o xurado percorreu todos eses espazos para ver cal é o que merece, finalmente, levar o premio. Seguro que a decisión non será fácil.

O tribunal estivo formado polos concelleiros de Cultura e Facenda e un representante de cada comisión veciñal participante. Durante a visita aos diferentes lugares valoraron cuestións coma a adecuación final das obras ao proxecto presentado, a orixinalidade e creatividade nos deseños e na decoración, o aproveitamento de recursos e materiais da zona, a recuperación de elementos existentes característicos do lugar e o fomento da cultura e tradicións locais.

O proxecto mellor valorado será premiado con 300 euros, o segundo recibirá 200 euros e o terceiro, 100 euros. Os tres primeiros clasificados recibirán tamén un trofeo e o resto de participantes serán gratificados con 100 euros e un diploma conmemorativo. Ademais, outorgarase un premio especial á comisión que mellor manteña o estado do lugar acondicionado durante todo o ano. A cuantía será de 150 euros, que se entregarán na vindeira edición do concurso, aínda que a comisión gañadora non participe.