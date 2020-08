El desgaste y el vandalismo provocan la caída de la pasarela a las cascadas de Raxoi

0

La Voz de Galicia r. estévez

valga / la voz 17/08/2020 21:19 h

Las cascadas de Raxoi, en Valga, eran uno de esos tesoros que se ocultan en esta localidad del Baixo Ulla. Pero en los tiempos en los que estamos, es difícil guardar un secreto, especialmente uno como ese, y desde hace ya unos años las fervenzas se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos del municipio. Hasta ellas se llega por una pasarela de madera que se descuelga entre las piedras y los árboles. O, más bien, se llegaba: desde el viernes, ese recorrido está cerrado porque la pasarela, literalmente, ha desaparecido en algunos tramos.

Hay quien atribuye lo ocurrido al desgaste propio de los años. A la humedad del ambiente. El gobierno local de Valga habla, incluso, de vandalismo. Sin embargo, en el PSOE local tienen claro que lo que ha vencido a la pasarela es la desidia, la falta de cuidados. Los socialistas habían oído que había problemas en la ruta, y de hecho tiempo atrás se había vallado una zona que no ofrecía todas las garantías. Sin embargo, el viernes pasado la situación empeoró de forma radical, y la senda de madera fue clausurada. «A situación que nos encontramos non é tranquilizadora», dicen desde el PSOE de Valga. La madera está en mal estado y los tornillos que deberían sujetarla, oxidados.

Y eso, donde la estructura se mantiene en pie, que no es en todo el recorrido. Los elementos de madera «caídos ou cedidos», dicen desde las filas que encabeza María Ferreirós, «poñen en perigo a integridade de toda a instalación. A estrutura de madeira colapsou debido ao gran deterioro que ven sufrindo dende fai anos. A falta de mantemento nestes anos é evidente», sentencia.

A juicio de Ferreirós, «o Concello de Valga foi un afortunado en que ningunha persoa sufrira danos». Pero llega la hora de tomar medidas. «Teño que ser moi crítica co goberno local. Este derrube é unha tremenda neglixencia e irresponsabilidade pola súa parte». Y se dirige en concreto al concejal de Obras, Román Castro, y a la de Turismo, Magdalena Isorna, para reprocharles que no hayan sabido «manter a instalación turística segura e presentable para os numerosos visitantes que recibe ao longo do ano».

«O goberno local coa súa irresponsabilidade leva meses poñendo en perigo aos visitantes das fervenzas», dice Ferreirós, que considera que «a falta de coidados e mantemento non acontece só nesta instalación. O punto limpo, os parques infantís, as beirarrúas, as zonas verdes municipais, etcétera, son lugares onde se aprecia a diario a desidia e abandono por parte deste goberno».

El gobierno local, por su parte, atribuye el estado en el que se encuentra la pasarela a una acción combinada del paso del tiempo y del vandalismo. «O Concello está traballando para repoñer» la estructura, y en ese sentido recalcan que ya ha sido «sinalizada, prohibindo o paso, para a próxima execución das obras» de reposición.