Comezan as obras de rehabilitación no colexio de Baño-Xanza

0

La Voz de Galicia La Voz

Valga 10/08/2020 15:35 h

As obras de rehabilitación integral do CEIP plurilingüe Baño-Xanza (Valga) deron comezo nos últimos días, despois de que a Consellería de Educación as adxudicara á empresa galega JStop, Obras e Servizos, por un importe próximo aos 800.000 euros que financiará integramente a Xunta de Galicia.

Os traballos deron comezo polo edificio no que se imparte educación infantil, no que a principal actuación será a mellora do illamento térmico. No edificio de primaria, o máis antigo con case cincuenta anos, tamén se iniciaron as obras. Neste tramo inicial das mesmas estase a substituír a vella cuberta por paneis de tipo sándwich de chapa de aceiro galvanizado. Tamén está proxectada a instalación de novos canalizacións e baixantes.

Neste inmoble, o de maior superficie do recinto con 4.332 metros cadrados, realizaranse outras melloras que permitirán «ofrecer ao alumnado do centro unhas instalacións máis cómodas, acolledoras e funcionais para o desenvolvemento da actividade lectiva», segundo informa o Concello de Valga.

Entre os traballos a realizar atópanse os seguintes: melloras na fachada, que será sometida a reparacións e limpeza e á colocación de illamento térmico; substitución das ventás actuais por carpintería de aluminio con rotura de ponte térmica e dobre vidro e renovación das persianas; instalación de novas luminarias con tecnoloxía LED nas aulas de arte, de actividades extraescolares e na ludoteca; reforma dos baños da segunda planta, nos que se reformarán as instalacións de fontanería e saneamento, substituiranse as baldosas, pintaranse os teitos, renovaranse os sanitarios e billas e tamén as carpinterías interiores; a maiores farase o pintado e acondicionamento de aulas, a limpeza e baleirado da fosa séptica e a instalación do colector para a acometida á rede xeral de saneamento.