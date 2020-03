«Armatroulas de Laraño» e «Indios XXL», mellores comparsas en Valga

0

pablo penedo

02/03/2020

O Entroido está en retirada, pero segue a facer ruído na súa despedida. O pasado domingo, en Valga. Concretamente, en Ferreirós, onde os veciños puideron ver desfilar os 27 participantes individuais, as 20 parellas, os 14 grupos e as 15 comparsas que competiron polos 2.850 euros en premios que repartía este ano o Concello do Ulla.

«Armatroulas de Laraño» levou o premio maior, recompensado con 800 euros, como mellor comparsa de adultos, con «Indios XXL» facéndose co premio de mellor comparsa infantil. Nas categorías infantís, o resto dos gañadores foron «Madame Nupick; Mellor Reciclar», mellor disfrace individual, «Esto es todo amigos», parella, e «El arte de la comedia», grupo; mentres que en adultos «O espantallo automático» fíxose do premio individual, «Dragón e mazmorra» co de parellas, e «Os Picapedra» co de grupos. O xurado, presidido polo concelleiro de Cultura, Pedro Calvo, outorgou ademais un premio único de 100 euros ao mellor disfrace de Valga, a «De festa en festa».