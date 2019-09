O asasinato e o maltrato da muller son culturais, non algo instintivo no home

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia serxio gonzález

vilagarcía / la voz 22/09/2019 05:00 h

Nada máis humano que tentar comprender o horror, sobre todo cando golpea como o fixo esta semana en Valga. O antropólogo Xosé Ramón Mariño Ferro reflexiona sobre a construción social do xénero na sociedade europea ao longo dos séculos no seu ensaio Imágenes de la mujer y del hombre: símbolos de sexo, seducción, matrimonio y género. Unha obra de referencia para detectar as bases culturais do machismo.

-Diante desta interminable serie de vítimas, diría vostede que o asasinato e o maltrato de mulleres son un problema cultural?

-Totalmente. Con absoluta seguridade. A antropoloxía, que estudou todo isto dende os anos 20 do século pasado, ten un laboratorio, que son as diferenzas culturais. Existen sociedades nas que os homes non matan mulleres. Entón, evidentemente, a violencia machista é cultural. Ademais, temos o feito de que case todo no ser humano o é. Hai moi poucas cousas instintivas ou xenéticas en nós. Aprendemos case todo. Tamén os roles de xénero.

-Por que, entón, ese interese que amosan determinados círculos por presentar a violencia sobre a muller como algo instintivo?

-O asasinato e o maltrato son culturais, non algo instintivo ou xenético no home. Pero é que a violencia tampouco é universal. O ser humano ten capacidade para exercela, é certo, pero depende da sociedade que a desenvolva ou non. Tendemos a usar o truco de considerar xenéticas algunhas cousas que non o son para descargar responsabilidade e darlle carácter universal ao que non o é. Todo isto ten que ver cos conflitos. Unha sociedade coma a nosa, tan cargada de desigualdades, xera moitísimos conflitos. A violencia xeral aumenta, e tamén repercute na violencia de xénero. Se os homes non vivísemos nunha sociedade violenta, tampouco recorreriamos á violencia para resolver os conflitos coas nosas mulleres.

-Ben, pero se un ten dificultades co banco, non mata ao director da sucursal. Porén, o asasinato da muller si lles vén á cabeza a determinados homes como solución aos seus problemas.

-É que aí temos unha aprendizaxe de séculos. Se les textos dende Grecia, Roma e toda a Idade Media verás cantidade de testemuñas que avalan que pegarlles ás mulleres non é nada malo, sobre todo ás esposas. No meu libro hai un par de exemplos. Mesmo na Lenda Dourada, que foi un dos libros de cabeceira da cultura occidental durante séculos. Son vidas de santos. Ben, pois santo Henrique fixo pasar a súa muller por lume e por puntas espetadas no chan. Cando se lle fixo o xuízo no ceo, ser violento coa esposa non pasou de ser unha «cosilla mala», algo que non lle impediu ser santo. O refraneiro popular recolle todo isto. Na Galicia rural, coma noutras partes de Europa, ata finais do século XIX as mulleres trataban de vostede aos seus homes. Houbo unha longa aprendizaxe de submisión, de aceptar e xustificar a violencia dos homes. Aquí entra tamén a situación económica da muller, que era unha criada na casa do marido.

-Que facer, entón?

-Serña duro, porque os cambios radicais levan tempo. Hai factores propios da sociedade moderna que hai que abordar. Moitas mulleres teñen hoxe unha situación económica igual ou superior á dos homes. Pero seguen a ser maltratadas e seguen sendo educadas, elas si, para non recorrer á violencia. Esa violencia xeral prexudica ás mulleres. E hai outro aspecto que posiblemente non se critica coa forza que se debera: a redución da muller a mero obxecto sexual. Sempre houbo violacións, certo, pero non como agora, en grupo e deste xeito. Se cadra teña que ver coa pornografía, pero creo que sobre todo con esa visión da muller que cada día difunde a publicidade.

-Moito se falou do matriarcado en Galicia. Nada de nada, non?

-Nunca existiu, en ningunha cultura do mundo e en ningún tempo histórico. En Galicia, con menos razón. Outra cousa é que na Galicia costeira fose a muller a que herdaba a casa e a que traía o home a vivir cos seus pais, o que melloraba a súa situación. Pero matriarcado, nada de nada.

-Vendo certas actitudes entre os adolescentes, diría que seguimos inoculando veleno neles?

-Facemos as cousas mal, si. Na escola hai contidos cosméticos e hipócritas. Falamos de educar en paz, pero seguimos educando os fillos no individualismo, que sempre conduce á violencia porque os outros non contan.