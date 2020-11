Somos Ribadumia critica a falta de bonificacións fiscais para a hostalería local

0

La Voz de Galicia La Voz

Ribadumia 12/11/2020 14:05 h

A raíz do pleno da semana pasada, no que se abordou o tema das taxas municipais, Somos Ribadumia volve criticar ao goberno de David Castro polo que considera falta de apoio aos hostaleiros do municipio nestes tempos tan complicados polo covid-19. «Era a oportunidade, dado que non se fixo antes, de poñer enriba da mesa melloras ou exencións nas taxas municipais de cara a un 2021, sen embargo o goberno optou por facer xusto o contrario e traer para aprobación taxas novas, camufladas no regulamento e na actualización da ordenanza reguladora». Refírense ao que atinxe ao contador da auga, «sobre o cal o goberno decidiu incluír un novo imposto, que vai supoñer entre seis e dezaseis euros máis ao ano en concepto de alugueiro».

«Isto demostra a total falta de capacidade de xestión do goberno local, que non foi quen de poñer en marcha ningunha medida de apoio ao comercio local que fora efectiva nestes meses de pandemia, e que non solo iso, se non que tendo a oportunidade de establecer bonificacións para o ano próximo, que vai ser moi difícil, non solo non o fai, se non que coloca impostos novos».