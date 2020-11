La crisis sigue creciendo en las residencias: 68 ancianos contagiados y 28 trabajadores

0

La Voz de Galicia

Cambados / La Voz 02/11/2020 21:06 h

Los datos oficiales ofrecidos por la consellería de Política Social son demoledores: tres trabajadores más del asilo de Cambados han dado positivo por covid-19, elevando a un total de 16 los casos en ese centro. En Domus Vi de Ribadumia el escenario aún es peor. Hay 59 mayores contagiados y 19 trabajadores, tras los últimos once casos localizados. Según la asociación de Traballadoras de Residencias de Galicia (TReGa), la cifra aún es peor: según los datos que manejan, sería 21 las trabajadoras enfermas. Según esa misma fuente, permanecen en el centro 39 de los mayores, tras haber sido trasladados ocho a Povisa y doce a una residencia integrada de Vigo.

El colectivo tiene claro que la situación en Domus Vi es fruto de «las negligencias, la desidia y la inoperancia» de la empresa. Sostienen que «desde que surgió el coronavirus en Ribadumia, el 9 de octubre, se han producido una serie de irregularidades que ponen en serio peligro la vida y la salud de personas usuarias y del personal laboral».

Ya antes la situación no era la debida, dice TReGa. Hasta que se produjo el primer positivo entre los trabajadores, la plantilla se enfrentaba a su jornada laboral, «con una sola mascarilla quirúrgica con la que tenían que convivir todo el día». Además, «incumplía los protocolos y normas establecidas por Sanidade al no estar sectorizada ni tener grupos de convivencia estables y aislados, atendidos siempre por el mismo personal». De hecho, según afirma el comunicado hecho público por este colectivo, durante la pandemia se han enviado a Ribadumia «a auxiliares de enfermería y gerocultoras desde las residencias de Ourense, Aldán y Lalín, todas libres de covid. Y desde hace unos meses ha ido varias veces por semana el fisioterapeuta de la residencia de Bembrive». «También el coordinador de centros ha estado en Ribadumia en los últimos días, ya con el centro intervenido, y a continuación ha ido a residencias en las que no existe ningún caso positivo sin extremar las precauciones».

Desde el 28 de octubre la residencia está intervenida por la Xunta de Galicia. Desde entonces, los trabajadores han recibido mascarillas EPIs y la formación necesaria para su correcto manejo. A partir de ese momentos se han trasladado a algunos de los pacientes que dieron positivo. Pero lo que no se ha hecho ha sido incrementar el personal, mermado a raíz del brote. «Conocemos las dificultades que supone conseguir trabajadores en esta situación, pero se deben tomar medidas para que los usuarios estén correctamente atendidos».