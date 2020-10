Los alimentos de calidad gallegos llegan a los comedores escolares

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Alfonso

Redacción / La Voz 17/10/2020 05:00 h

Los estudiantes de hoy en día son los consumidores del futuro. Por eso la Consellería do Medio Rural ha decidido llevar a los comedores escolares la promoción de los alimentos de calidad gallegos. La iniciativa se puso ayer en marcha, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Alimentación. Estudiantes de quince centros ubicados en las provincias de A Coruña y Pontevedra podrán degustar productos con denominación de origen o indicación geográfica protegida en una iniciativa que, se prevé, se extenderá por otros centros escolares.

Promover el consumo de productos alimentarios gallegos amparados por sellos de calidad en los comedores escolares es el objetivo de esta campaña, que se enmarca dentro del programa Come local puesto en marcha por Medio Rural. Muchos de los centros en los que se celebrará destacan ya por contar con la distinción Comedores Escolares Km 0, debido a su apuesta por producciones de proximidad a la hora de confeccionar sus menús. Ahora, darán un paso más y permitirán que sus alumnos degusten estos productos de calidad gallegos. La iniciativa no consistirá solamente en una serie de catas, los estudiantes participarán también en una charla informativa en la que se les destacará la importancia que tiene consumir productos locales y cómo pueden identificarlos de forma sencilla en los supermercados gracias a las diferentes etiquetas. A mayores, la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), busca con esta iniciativa fomentar la participación de los estudiantes en el concurso internacional de carteles de la Organización de las Nacións Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dedicada a los héroes de la alimentación. Por colaborar en estas acciones, todos los alumnos que participen entrarán en el sorteo de una cesta de productos gallegos con certificado de calidad. La campaña Come local se completa con los Xantares de Vagar, una serie de encuentros dirigidos a blogueros e instagramers gastronómicos con el fin de que difundan a través de sus redes sociales las propiedades de los productos ecológicos y de los provistos de denominación de origen o indicación geográfica protegida. El próximo 24 de octubre esta actividad llegará al municipio de Ribadumia.